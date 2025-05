Último denunciado pela PGR a ser julgado pelo STF ainda não foi localizado; saiba quem é Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho é um dos 34 denunciados pela PGR, mas até hoje não foi encontrado Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 21/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 21/05/2025 - 02h00 ) twitter

Informação é que Paulo Figueiredo estaria nos EUA X/ reprodução

O STF (Supremo Tribunal Federal) julgou nessa terça-feira (20) o penúltimo núcleo de denunciados pela PGR (Procuradoria-Geral da República) por tentativa de golpe de Estado. Resta a análise das acusações contra Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho , neto do último presidente da ditadura militar, João Batista Figueiredo.

Figueiredo Filho até hoje não foi localizado pela Justiça. Ele foi notificado sobre a denúncia da PGR por meio de publicação em edital. Apesar disso, não apresentou defesa prévia ao STF e nem se manifestou.

O ministro relator do caso, Alexandre de Moraes, intimou a DPU (Defensoria Pública da União) a apresentar resposta em favor de Figueiredo Filho, mas o órgão informou ao STF que não o encontrou e pediu que o processo seja suspenso. Moraes ainda não decidiu sobre a solicitação.

“Ausente o denunciado, fica a defesa impedida de prosseguir com a resposta, porque não tem meios de contatá-lo para elaborar a sua defesa técnica. Na prática, está-se a atribuir à Defensoria Pública da União a elaboração de defesa meramente formal, que não surge do contato com o denunciado e, portanto, não constitui verdadeira defesa”, declarou a DPU.

Segundo a PGR, Figueiredo Filho estaria envolvido em “operações estratégicas de desinformação” para a tentativa de golpe de Estado.

O órgão o acusa de propagar “notícias falsas sobre o processo eleitoral” e realizar “ataques virtuais a instituições e autoridades que ameaçavam os interesses” do grupo.

De acordo com a PGR, Figueiredo Filho estaria ciente do “plano maior da organização e da eficácia de suas ações para a promoção de instabilidade social e consumação da ruptura institucional”.

O que pode acontecer?

O advogado criminalista Rafael Paiva explica que a suspensão de um processo em caso de não notificação de uma parte envolvida está prevista no processo penal, visto que a intimação precisa ser feita pessoalmente, diferente do direito cível ou familiar.

O artigo 366 do Código de Processo Penal afirma que “se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva”.

“No processo penal, não existe a menor possibilidade legal de um processo ter continuidade com relação a esse acusado sem ele ter sido citado”, garante Paiva.

A expectativa é de que, além da suspensão do processo, o STF decrete a prisão preventiva de Figueiredo Filho.

O que também pode acontecer é a “produção antecipada de provas”. O advogado criminalista Alexandre Carvalho explica que isso consiste na determinação de audiências e depoimentos de coleta de provas que podem ser influenciadas pela passagem do tempo.

“Dessa forma, quando ele for preso, o processo volta ao curso natural e volta a seguir”, explica Carvalho. O prazo prescricional, que determina o período em que uma pessoa pode exercer um direito em tribunal ou se defender de uma ação, também fica suspenso.

Julgamento do núcleo 3

Por unanimidade, a Primeira Turma do STF tornou réus 10 dos 12 denunciados do núcleo 3 — composto por 11 militares e um agente da Polícia Federal — por tentativa de golpe de Estado, nessa terça-feira.

A corte entendeu que não há provas suficientes contra dois acusados: Cleverson Ney Magalhães e Nilton Diniz Rodrigues. De todas as denúncias analisadas até o momento, essas foram as primeiras a serem rejeitadas.

O núcleo 3, segundo a acusação PGR, teria planejado e articulado ações táticas para viabilizar o golpe, incluindo pressão sobre o alto comando das Forças Armadas visando obter apoio ao movimento antidemocrático.

Dos 34 denunciados por tentativa de golpe, a corte tornou réus 31:

Jair Bolsonaro, ex-presidente da República; Walter Braga Netto, general de Exército, ex-ministro e vice de Bolsonaro na chapa das eleições de 2022; General Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional; Alexandre Ramagem, ex-diretor da Abin (Agência Brasileira de Inteligência); Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal; Almir Garnier, ex-comandante da Marinha; Paulo Sérgio Nogueira, general do Exército e ex-ministro da Defesa; Mauro Cid, delator e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro; Fernando de Sousa Oliveira (delegado da Polícia Federal); Filipe Garcia Martins Pereira (ex-assessor para Assuntos Internacionais da Presidência da República); Marcelo Costa Câmara (coronel da reserva do Exército e ex-assessor da Presidência da República); Marília Ferreira de Alencar (delegada da Polícia Federal); Mário Fernandes (general da reserva do Exército); Silvinei Vasques (ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal); Bernardo Romão Corrêa Netto (coronel do Exército, preso na Operação Tempus Veritatis); Estevam Theophilo (general da reserva e ex-chefe do Comando de Operações Terrestres); Fabrício Moreira de Bastos (coronel); Hélio Ferreira Lima (tenente-coronel); Márcio Nunes de Resende Júnior (coronel); Rafael Martins de Oliveira (tenente-coronel, ligado ao grupo “kids pretos”); Rodrigo Bezerra de Azevedo (tenente-coronel); Ronald Ferreira de Araújo Júnior (tenente-coronel, citado em discussões sobre a minuta golpista); Sérgio Ricardo Cavaliere de Medeiros (tenente-coronel); Wladimir Matos Soares (agente da Polícia Federal); Ailton Gonçalves Moraes Barros (major da reserva do Exército); Ângelo Martins Denicoli (major da reserva); Giancarlo Gomes Rodrigues (subtenente); Guilherme Marques de Almeida (tenente-coronel); Reginaldo Vieira de Abreu (coronel), Marcelo Araújo Bormevet (policial federal); Carlos Cesar Moretzsohn Rocha (presidente do Instituto Voto Legal)

