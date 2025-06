Aulas em julho e recesso menor: veja como fica calendário escolar do DF após greve Categoria deverá repor 16 dias de paralisação entre 5 e 28 de julho; aulas serão em dias úteis Brasília|Do R7, em Brasília 30/06/2025 - 15h29 (Atualizado em 30/06/2025 - 15h29 ) twitter

Reposição das aulas ocorrerá em dias úteis de julho Paulo H. de Carvalho/Agência Brasília

A Secretaria de Educação do Distrito Federal informou que de 5 a 25 de julho vai repor as aulas da rede pública que não ocorreram nos 16 dias de greve dos professores. O novo calendário foi aprovado na última quinta-feira (26) pelo Sindicato dos Professores do Distrito Federal.

Segundo o governo, a reposição será feita em dias úteis, com dispensa das aulas aos sábados, exceto em 5 de julho, que será utilizado como dia letivo.

Além disso, as unidades terão a opção de utilizar outros dois sábados (12 e 19 de julho) para cumprir os 16 dias definidos pela Secretaria de Educação.

O recesso escolar para os profissionais que aderiram à greve ocorrerá de 28 de julho a 3 de agosto.

Segundo a secretaria, será encaminhado um memorando circular com mais informações e orientações às unidades escolares sobre o processo de reposição.

“Ressaltamos que a reposição das aulas deve ser compreendida como uma oportunidade estratégica para garantir o direito à aprendizagem de todos os estudantes. É fundamental que os dias destinados à reposição sejam planejados com intencionalidade pedagógica, assegurando a qualidade do processo de ensino e aprendizagem”, disse a secretaria.

Entenda a greve

Anteriormente, o calendário escolar de 2025 previa que as aulas do primeiro semestre iriam até 8 de julho, com recesso entre os dias 9 e 27 do mesmo mês. No entanto, o cronograma foi alterado após a greve da categoria, iniciada em 2 de junho.

Na ocasião, eles reivindicaram a reestruturação da carreira, a nomeação dos aprovados no último concurso e a regularização do repasse das contribuições previdenciárias dos professores temporários ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

A paralisação durou 24 dias, após a categoria aceitar a proposta apresentada pelo governador Ibaneis Rocha (MDB).

Propostas do GDF

Envio pelo Executivo, à CLDF, do projeto de lei referente à progressão horizontal, com implementação dos novos percentuais de titulação: 10% para especialização; 20% para mestrado; 30% para doutorado. Os efeitos na tabela salarial começam em janeiro de 2026;

Pelo menos 3.000 nomeações até dezembro de 2025;

Prorrogação do concurso que vencerá em 27 de julho;

Novo concurso público para o magistério, com previsão de publicação do edital no primeiro semestre de 2026;

Pagamento integral dos dias descontados, com folha suplementar lançada um dia após — ou na mesma data — do pagamento de julho;

Recomposição do calendário escolar com reposição das aulas ainda no primeiro semestre. Recesso na primeira semana de agosto;

Mesa permanente de negociação para discutir a reestruturação da carreira;

Atestado de acompanhamento para os profissionais de contratação temporária.

