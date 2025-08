Moraes mantém prisão preventiva de Braga Netto por tentativa de golpe de Estado Brasília|Do R7 06/08/2025 - 13h22 (Atualizado em 06/08/2025 - 13h30 ) twitter

Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil/Arquivo

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), decidiu manter a prisão preventivado ex-ministro da Defesa do governo Bolsonaro, Walter Braga Netto, pela acusação de interferir em investigações sobre plano de golpe de Estado após o resultado das eleições de 2022.

Segundo o ministro, estão presentes os requisitos que justifica ma manutenção da custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e resguardar a ordem pública.

A defesa do ex-ministro já fez outros pedidos de soltura que também foram negados pelo ministro.

No novo pedido, os advogados do general lembraram que o STF impôs ao ex-presidente Jair Bolsonaro medidas como prisão domiciliar. Entretanto, Moraes disse que são casos diferentes.

Diversamente do alegado pela defesa, a situação fática do réu Walter Braga Netto é diferente de Jair Messias Bolsonaro, uma vez que os fundamentos para a manutenção da custódia cautelar são específicos às condutas”, disse.

Moraes alegou ainda que é inviável soltar o general “uma vez que há indícios da participação do requerente na tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático”.

Braga Netto é general do Exército e foi ministro da Casa Civil e da Defesa durante o governo de Jair Bolsonaro. Em 2022, concorreu como vice na chapa do ex-presidente.

