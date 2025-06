Moraes nega pedido de Bolsonaro para anular delação de Mauro Cid O movimento da defesa de Bolsonaro ocorre após a veiculação de supostas mensagens do militar Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 17/06/2025 - 12h25 (Atualizado em 17/06/2025 - 13h09 ) twitter

Moraes nega pedido de Bolsonaro para anular delação de Mauro Cid Ton Molina/STF - 9.6.2025

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), negou pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro para que o acordo de delação premiada fechado pelo ex-ajudante de ordens Mauro Cid seja anulado.

O movimento da defesa de Bolsonaro ocorreu após a veiculação de supostas mensagens do militar por meio de perfis nas redes sociais, o que teria violado decisão do ministro do STF Alexandre de Moraes, que proibiu o uso de redes sociais por parte do delator.

Os perfis mostram supostas conversas de Cid com outras pessoas sobre as informações prestadas durante a delação. Segundo a defesa do militar, ele jamais utilizou os perfis em questão e desconhece a existência.

Segundo os advogados do ex-presidente, as conversas que seriam de Cid demonstram o descumprimento dos termos do acordo de delação premiada, já que expõem que o delator quebrou o sigilo imposto.

‌



A defesa de Bolsonaro também entende que o teor das mensagens expõe não apenas a falta de voluntariedade, mas principalmente a ausência de credibilidade da delação. Consequentemente, na avaliação dos advogados, os depoimentos de Cid e as supostas provas decorrentes deles seriam nulos por serem ilícitos.

