Veja trechos da carta que Bolsonaro enviaria a Milei para pedir asilo na Argentina

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Jair Bolsonaro redigiu uma carta pedindo asilo político a Javier Milei, alegando perseguição no Brasil.

A carta foi encontrada pela Policia Federal durante a investigação sobre a tentativa de golpe de Estado.

Bolsonaro teme prisão e ameaça à sua vida, segundo os argumentos apresentados no documento.

A defesa do ex-presidente se disse surpresa com o indiciamento e nega qualquer descumprimento de ordens judiciais. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

PF encontrou documento no celular do ex-presidente Lula Marques/Agência Brasil - 26.3.2025

Na carta em que pretendia pedir asilo político ao presidente da Argentina, Javier Milei, o ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou uma série de argumentos para justificar a concessão da medida, alegando perseguição política no Brasil, temor de prisão e ameaça à própria vida.

O documento foi encontrado pela Polícia Federal durante perícia no celular de Bolsonaro. A carta, datada de 2024, foi salva dois dias após a Operação Tempus Veritatis, deflagrada em 8 de fevereiro do ano passado, que teve como alvos o próprio Bolsonaro (com passaporte apreendido) e pessoas do entorno do ex-presidente, para apurar uma organização criminosa que atuou na tentativa de golpe de Estado.

A investigação da PF indica que o arquivo pode ter sido criado por Fernanda Bolsonaro, nora do ex-presidente e esposa do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). A Polícia Federal concluiu que tais elementos indicam que Bolsonaro tinha em mãos instrumentos destinados a possibilitar sua fuga do Brasil.

O R7 teve acesso a trechos do documento. Veja o que Bolsonaro teria escrito na carta:

‌



No início da carta, nome de Milei está grafado errado (Miliei); Bolsonaro alega perseguição política Reprodução/Polícia Federal

Bolsonaro cita medidas cautelares recentes, como apreensão do passaporte, e temor de ser preso para justificar asilo Reprodução/Polícia Federal

Bolsonaro chama Moraes de "grande e verdadeiro destruidor da democracia brasileira" Reprodução/Polícia Federal

Nome de Moraes está grafado errado (Morais); Bolsonaro diz que ministro mantém inocentes presos Reprodução/Polícia Federal

Bolsonaro diz que Moraes deveria estar no banco dos réus, não ele Reprodução/Polícia Federal

Bolsonaro menciona atentado sofrido em 2018 para dizer que teme pela própria integridade física Reprodução/Polícia Federal

Bolsonaro reclama que teve direitos políticos cassados de forma injusta Reprodução/Polícia Federal

Bolsonaro diz que na Argentina teria tratamento digno e associa a situação dele à luta de Milei contra a esquerda Reprodução/Polícia Federal

Bolsonaro encerra a carta reforçando alegação de perseguição política e que estava prestes a ser preso Reprodução/Polícia Federal

As informações fazem parte do inquérito da PF no qual o ex-presidente foi indiciado por tentar atrapalhar a ação penal do golpe, da qual ele é réu. A Polícia Federal viu indícios de que Bolsonaro e o filho Eduardo Bolsonaro cometeram os crimes de coação no curso do processo e abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

A defesa de Bolsonaro afirmou ter recebido com “surpresa” o indiciamento realizado pela Polícia Federal. Os representantes de Bolsonaro negam descumprimento de medidas cautelares impostas pelo STF. Segundo a defesa, ele sempre respeitou as determinações judiciais.

Perguntas e Respostas Qual foi o conteúdo da carta que Jair Bolsonaro pretendia enviar a Javier Milei? Na carta, Jair Bolsonaro solicitava asilo político ao presidente da Argentina, Javier Milei, apresentando argumentos como perseguição política no Brasil, temor de prisão e ameaça à sua própria vida. Quando e onde a carta foi encontrada? A carta foi encontrada pela Polícia Federal durante uma perícia no celular de Bolsonaro. O documento estava datado de 2024 e foi salvo dois dias após a Operação Tempus Veritatis, que ocorreu em 8 de fevereiro do ano anterior. Qual foi o contexto da Operação Tempus Veritatis? A Operação Tempus Veritatis teve como alvos Jair Bolsonaro e pessoas do seu entorno, com o objetivo de investigar uma organização criminosa relacionada à tentativa de golpe de Estado. Durante a operação, o passaporte de Bolsonaro foi apreendido. Quem pode ter criado o arquivo da carta? A investigação da Polícia Federal sugere que o arquivo pode ter sido criado por Fernanda Bolsonaro, nora do ex-presidente e esposa do senador Flávio Bolsonaro. Quais são as implicações legais para Jair Bolsonaro relacionadas a essa carta? O conteúdo da carta faz parte de um inquérito no qual Jair Bolsonaro foi indiciado por tentar obstruir a ação penal relacionada ao golpe, sendo ele um dos réus. A Polícia Federal encontrou indícios de que Bolsonaro e seu filho, Eduardo Bolsonaro, cometeram crimes de coação e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Como a defesa de Jair Bolsonaro reagiu ao indiciamento? A defesa de Bolsonaro expressou surpresa com o indiciamento realizado pela Polícia Federal e negou qualquer descumprimento das medidas cautelares impostas pelo STF, afirmando que ele sempre respeitou as determinações judiciais.

