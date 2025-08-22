Veja trechos da carta que Bolsonaro enviaria a Milei para pedir asilo na Argentina
Ex-presidente fez críticas a Moraes e disse que temia pela própria vida ao embasar pedido de asilo
Na carta em que pretendia pedir asilo político ao presidente da Argentina, Javier Milei, o ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou uma série de argumentos para justificar a concessão da medida, alegando perseguição política no Brasil, temor de prisão e ameaça à própria vida.
O documento foi encontrado pela Polícia Federal durante perícia no celular de Bolsonaro. A carta, datada de 2024, foi salva dois dias após a Operação Tempus Veritatis, deflagrada em 8 de fevereiro do ano passado, que teve como alvos o próprio Bolsonaro (com passaporte apreendido) e pessoas do entorno do ex-presidente, para apurar uma organização criminosa que atuou na tentativa de golpe de Estado.
A investigação da PF indica que o arquivo pode ter sido criado por Fernanda Bolsonaro, nora do ex-presidente e esposa do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). A Polícia Federal concluiu que tais elementos indicam que Bolsonaro tinha em mãos instrumentos destinados a possibilitar sua fuga do Brasil.
O R7 teve acesso a trechos do documento. Veja o que Bolsonaro teria escrito na carta:
As informações fazem parte do inquérito da PF no qual o ex-presidente foi indiciado por tentar atrapalhar a ação penal do golpe, da qual ele é réu. A Polícia Federal viu indícios de que Bolsonaro e o filho Eduardo Bolsonaro cometeram os crimes de coação no curso do processo e abolição violenta do Estado Democrático de Direito.
A defesa de Bolsonaro afirmou ter recebido com “surpresa” o indiciamento realizado pela Polícia Federal. Os representantes de Bolsonaro negam descumprimento de medidas cautelares impostas pelo STF. Segundo a defesa, ele sempre respeitou as determinações judiciais.
Perguntas e Respostas
Qual foi o conteúdo da carta que Jair Bolsonaro pretendia enviar a Javier Milei?
Na carta, Jair Bolsonaro solicitava asilo político ao presidente da Argentina, Javier Milei, apresentando argumentos como perseguição política no Brasil, temor de prisão e ameaça à sua própria vida.
Quando e onde a carta foi encontrada?
A carta foi encontrada pela Polícia Federal durante uma perícia no celular de Bolsonaro. O documento estava datado de 2024 e foi salvo dois dias após a Operação Tempus Veritatis, que ocorreu em 8 de fevereiro do ano anterior.
Qual foi o contexto da Operação Tempus Veritatis?
A Operação Tempus Veritatis teve como alvos Jair Bolsonaro e pessoas do seu entorno, com o objetivo de investigar uma organização criminosa relacionada à tentativa de golpe de Estado. Durante a operação, o passaporte de Bolsonaro foi apreendido.
Quem pode ter criado o arquivo da carta?
A investigação da Polícia Federal sugere que o arquivo pode ter sido criado por Fernanda Bolsonaro, nora do ex-presidente e esposa do senador Flávio Bolsonaro.
Quais são as implicações legais para Jair Bolsonaro relacionadas a essa carta?
O conteúdo da carta faz parte de um inquérito no qual Jair Bolsonaro foi indiciado por tentar obstruir a ação penal relacionada ao golpe, sendo ele um dos réus. A Polícia Federal encontrou indícios de que Bolsonaro e seu filho, Eduardo Bolsonaro, cometeram crimes de coação e abolição violenta do Estado Democrático de Direito.
Como a defesa de Jair Bolsonaro reagiu ao indiciamento?
A defesa de Bolsonaro expressou surpresa com o indiciamento realizado pela Polícia Federal e negou qualquer descumprimento das medidas cautelares impostas pelo STF, afirmando que ele sempre respeitou as determinações judiciais.
