Motorista atropela mulher, invade calçada e bate em muro de casa no Distrito Federal Vítima foi levada ao hospital com dores e escoriações na perna; condutor do carro não se feriu Brasília|Do R7, em Brasília 14/02/2025 - 09h40 (Atualizado em 14/02/2025 - 11h49 )

Carro bateu em muro de residência CBMDF/Divulgação - 13.0

Um motorista atropelou uma mulher, invadiu uma calçada e bateu no muro de uma casa no Distrito Federal na noite desta quinta-feira (13). A ocorrência foi registrada por volta das 22h na Candangolândia. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima de 42 anos foi atingida pelo veículo enquanto caminhava na rua.

Ela foi atendida pelos socorristas e levada ao hospital com relatos de dores e escoriações na perna. O carro, depois de atingi-la, seguiu desgovernado até bater no muro da residência de um senhor de 69 anos, que apesar do susto não sofreu ferimentos.

O motorista, de idade não informada, também foi atendido pelos bombeiros, mas não se feriu. O local ficou aos cuidados da Polícia Militar do DF.

Acidente com vítima em estado grave

Motoqueiro foi atendido em estado grave CBMDF/Divulgação - 1

Também na noite de quinta-feira, por volta das 22h, uma colisão na DF 001, em frente ao comércio do Jardim Botânico, sentido Plano Piloto, deixou uma vítima grave. Um carro bateu em uma moto e o condutor da motocicleta foi atendido com laceração severa em uma das pernas, hemorragia e múltiplas fraturas no braço esquerdo e tórax.

Ele foi levado com prioridade, em estado grave e inconsciente, para o Hospital de Base. Já o motorista do carro, de 42 anos, foi atendido pelos militares, mas não apresentava ferimentos.