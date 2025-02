Ônibus e metrô no DF podem ser totalmente gratuitos no futuro, diz Ibaneis Tarifa Zero integral é estudada pelo GDF; governador anunciou que transporte público será de graça aos domingos e feriados Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 13/02/2025 - 18h12 (Atualizado em 13/02/2025 - 18h58 ) twitter

Gratuidade começa a valer em 1º de março Lúcio Bernardo Jr./Agência Brasília - Arquivo

Depois de anunciar que ônibus e metrô serão gratuitos em domingos e feriados no Distrito Federal, o governador Ibaneis Rocha afirmou que a Tarifa Zero no transporte público pode ser ampliada para todos os dias e para toda a população. “Vamos testar aos poucos e ir ampliando”, disse ao R7. O GDF (Governo do DF) faz estudos de viabilidade econômica sobre gratuidade no transporte público pelo menos desde 2023.

A medida começa a valer em 1º de março. Em uma rede social, Ibaneis explicou que a Tarifa Zero “vai beneficiar quem mais precisa, impulsionar o comércio, o turismo e garantir mais acesso ao lazer”. “Vamos trabalhar para que, no futuro, o transporte público do Distrito Federal seja integralmente gratuito para toda a população”, declarou. Confira abaixo:

A partir de 1º de março, ônibus e metrô serão gratuitos aos domingos e feriados. Essa medida vai beneficiar quem mais precisa, impulsionar o comércio, o turismo e garantir mais acesso ao lazer. Vamos trabalhar para que, no futuro, o transporte público do Distrito Federal seja… pic.twitter.com/LZ0W2ZXLPJ — Ibaneis Rocha (@IbaneisOficial) February 13, 2025

De forma similar, um projeto de lei que institui a gratuidade no transporte para estudantes está tramitando na CLDF (Câmara Legislativa do DF). O Tarifa Zero Estudantil amplia o passe livre estudantil de forma integral no DF, em qualquer trajeto do transporte público. Atualmente, esse benefício é restrito ao deslocamento para a escola e para atividades pedagógicas, com quatro acessos diários.

O PL foi aprovado na CTMU (Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana) e também na CAS (Comissão de Assuntos Sociais). No momento, ele está em análise na CEOF (Comissão de Economia, Orçamento e Finanças). O autor do projeto, Ricardo Vale (PT), afirma que a decisão do GDF “comprova o que sempre defendemos: transporte público gratuito é um direito e uma política que gera benefícios para toda a população”.

Depois de aprovado na CEOF, o projeto de lei segue para análise de todos os deputados distritais em plenário. Caso seja aprovado, o PL vai para a sanção de Ibaneis.