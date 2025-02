Motorista alcoolizado é preso em flagrante após atropelar e matar ciclista no Distrito Federal Teste de etilômetro indicou alta concentração de álcool no sangue do motorista; polícia investiga Brasília|Do R7, em Brasília 27/01/2025 - 14h03 (Atualizado em 27/01/2025 - 14h21 ) twitter

Motorista perdeu o controle e capotou veículo Reprodução /Arquivo pessoal - 27.01.2025

Um motorista de 52 anos foi preso em flagrante na manhã desta segunda-feira (27) por atropelar e matar um ciclista no Distrito Federal. O caso aconteceu por volta das 10h40, na BR-020, Km 29, na região de Planaltina-DF, sentido Formosa-GO.

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o homem chegou a fazer o teste de etilômetro que indicou 0,51 mg/l de concentração por litro de sangue. Pela legislação, a partir de 0,34 mg/l já é considerado crime de trânsito.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o homem perdeu o controle do carro após o atropelamento, saiu da via e capotou o carro. Ele foi atendido com escoriações no braço direito. Após avaliação no local, o motorista se recusou a ser transportado para o hospital.

Já o ciclista atropelado chegou a ser atendido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Motorista perdeu o controle e capotou veículo