Brasília|Kristine Otaviano, RECORD e Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 27/01/2025 - 11h36 (Atualizado em 27/01/2025 - 11h55 )

GDF pretende trocar até o fim deste ano 100% da iluminação pública por lâmpadas de LED Governador Ibaneis lançou Programa de Modernização da Iluminação Pública nesta segunda-feira para acelerar transição

Ibaneis ressaltou que mudança ajuda na segurança Renato Alves/ Agência Brasília - 27.01.2025

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, pretende trocar até o fim deste ano 100% das luminárias de vapor de sódio por lâmpadas de LED em todas as regiões administrativas. A medida é uma das ações do Programa de Modernização da Iluminação Pública do DF, lançado nesta segunda-feira (27). Segundo Ibaneis, a medida também reforça a segurança pública.

“O importante disso [troca das lâmpadas] é que estamos fazendo em todas as cidades do DF, a partir do Sol Nascente, Ceilândia e Planaltina, as cidades onde a gente tem a população talvez mais carente do DF. A gente tem esse olhar voltado exatamente para melhorar a questão da segurança pública, que é um fato muito importante para nós. A nossa vice-governadora [Celina Leão] lembrava ainda há pouco da questão da segurança das mulheres e essa iluminação dá essa segurança”, disse Ibaneis.

Segundo a (Companhia Energética de Brasília) CEB Ipes, a primeira fase do projeto vai priorizar as regiões com maior fluxo de pessoas e veículos, como Ceilândia, Planaltina, Taguatinga, Brazlândia, Sobradinho e o Plano Piloto. A definição foi baseada em um monitoramento que identificou as regiões mais críticas, com necessidade de manutenção urgente da iluminação pública.

A expectativa é modernizar a infraestrutura, mas também melhorar a sensação de segurança e a vida da população. Edison Garcia, diretor-presidente da CEB Ipes, explica que as lâmpadas de LED são mais eficientes e gastam menos energia, com capacidade de iluminação melhor. “Vamos trocar este ano 173 mil luminárias, fazendo com que todo o Distrito Federal tenha lâmpadas de LED. Além da troca, temos também o projeto de expansão de áreas que não têm iluminação”, explicou.

As novas luminárias LED consomem até 50% menos energia do que os modelos antigos. Garcia pontuou que a troca de lâmpadas começou ainda em 2019, mas com o lançamento do programa nesta segunda-feira, a expectativa é acelerar o projeto para finalizar a substituição até o fim do ano.

O diretor-presidente da CEB também explicou que as lâmpadas de LED permitem uma luminosidade melhor. “A lâmpada de LED tem um índice de reprodução de cores mais aguçado. Ela potencializa as cores e com isso eu enxergo melhor aquilo que está à minha volta. Minha acuidade visual fica melhorada e eu me sinto mais seguro, com uma percepção de segurança. Vejo mais longe e melhor, o que é muito benéfico para o motorista e para o pedestre”, defendeu.

Para garantir a troca dentro do prazo, as equipes da CEB vão trabalhar em turnos estendidos, inclusive aos fins de semana. Ao todo, o DF tem 320 mil luminárias e 250 mil postes.

Em números, já foram instaladas 147.762 luminárias LED, o que representa 46,18% do parque iluminado de forma mais eficiente.

Mudanças ambientais

O governador Ibaneis Rocha também comentou que nesta semana uma empresa da Suíça vem visitar o Brasil para conversar com o SLU (Serviço de Limpeza Urbana) sobre a queima de lixo. “Tive na semana passada na maior empresa de queima de lixo para produção de energia e coloquei o presidente do SLU [Luiz Felipe Cardoso de Carvalho] a par. A empresa vai estar aqui essa semana, trazendo as tratativas, para que a gente possa cuidar dessa questão do lixo”, disse.

Ibaneis acrescentou que quanto maior a capacidade aquisitiva da população, maior a quantidade de lixo gerada. “E nós vivemos ainda hoje na base do aterro sanitário que é finito. Por isso, temos que avançar em um processo de geração de energia em relação ao nosso lixo. São iniciativas que ficarão para o futuro, para os nossos filhos e netos”, reforçou.