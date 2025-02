Motorista embriagada bate carro em cerca da residência de Geraldo Alckmin, em Brasília Condutora foi detida e levada para delegacia; familiares pagaram fiança de R$ 15 mil Brasília|Do R7, com Estadão Conteúdo 08/02/2025 - 14h11 (Atualizado em 08/02/2025 - 14h29 ) twitter

Motorista embriagada bateu o carro em cerca da residência de Alckmin Divulgação/PMDF

Uma motorista embriagada bateu o carro na cerca que protege o Palácio do Jaburu, residência oficial do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), em Brasília. O veículo, um SUV da montadora Volkswagen, atingiu a cerca por volta da 0h30 deste sábado (8).

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. Segundo a corporação, a mulher apresentava sinais aparentes de embriaguez e tentou solicitar um veículo por aplicativo para deixar o local, mas um militar do Exército que estava na guarita e presenciou o acidente a impediu de sair.

A PM disse, ainda, que a mulher exalava odor etílico e não conseguia responder a perguntas básicas, como nome, data de nascimento, horário e endereço residencial. “Além disso, apresentava fala alterada, comportamento arrogante, olhos vermelhos e tom irônico”, informou a corporação.

A mulher se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi presa. De acordo com a PCDF (Polícia Civil do Distrito Federal), a mulher foi detida e levada para a 5ª Delegacia de Polícia, que atende a região central de Brasília. Ela foi autuada pelo delito de embriaguez ao volante e condução inabilitada de veículo automotor.

Além de ter consumido bebida alcoólica, a mulher, que não teve a identidade revelada, estava sem a posse de carteira de habilitação. Ela teve que pagar uma fiança de R$ 15 mil que, segundo a PCDF, foi paga por familiares.

Essa não é a primeira vez que há um acidente nas proximidades do Jaburu. Em junho de 2022, um homem de 37 anos e uma mulher de 22 anos capotaram um Porsche na rampa que dá acesso à residência oficial do vice-presidente que, naquela época, era o atual senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS).

A reportagem procurou a Polícia Militar do Distrito Federal e a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, mas não obteve retorno.