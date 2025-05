Motta rebate arrecadação traçada pelo governo: ‘Brasil não precisa de mais impostos’ Presidente da Câmara defendeu controle de gastos e tributos após movimento da Fazenda para aumento do IOF Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 26/05/2025 - 11h51 (Atualizado em 26/05/2025 - 11h57 ) twitter

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), defendeu que não haja aumento de impostos no país Marina Ramos/Câmara dos Deputados - 22.05.2025

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou posição contra o aumento de tributos para compensar gastos públicos. “O Brasil não precisa de mais impostos”, disse, nesta segunda-feira (26).

“Quem gasta mais do que arrecada não é vítima, é autor. O Executivo não pode gastar sem freio e depois passar o volante para o Congresso segurar. O Brasil não precisa de mais imposto. Precisa de menos desperdício", disse.

O comentário foi feito em rede social e chama atenção ao descompasso Orçamentário e que o governo “não é vítima” no controle de gastos e arrecadação. O presidente da Câmara também destacou um trabalho “em harmonia” para responder aos interesses do país.

Bom dia e boa semana! Lembrando o que disse logo que assumi: o Estado não gera riqueza - consome. E quem paga essa conta é a sociedade. A Câmara tem sido parceira do Brasil ajudando a aprovar os bons projetos que chegam do Executivo e assim continuaremos. Mas quem gasta mais do… — Hugo Motta (@HugoMottaPB) May 26, 2025

A posição de Motta responde ao movimento do Ministério da Fazenda em aumentar o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) para ampliar recursos do Executivo.

A estratégia veio após o governo anunciar a contenção de R$ 32,3 bilhões do Orçamento, mas a proposta se tornou alvo de críticas desde a última semana.

