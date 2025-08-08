Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Brasília

MP Eleitoral aciona Bolsonaro e Marcos Rogério por propaganda eleitoral antecipada para 2026

Órgão ressalta que a permanência do vídeo nas redes e portais de notícia representa quebra das regras eleitorais

Brasília|Gabriela Coelho e Victoria Lacerda, do R7, em Brasília

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • MP Eleitoral apresenta ação contra Bolsonaro e Marcos Rogério por propaganda antecipada para 2026.
  • A denúncia envolve um vídeo onde Bolsonaro apoia publicamente a candidatura de Rogério antes do início oficial da campanha.
  • O vídeo foi divulgado em diversos sites e redes sociais, quebrando as regras eleitorais.
  • MP solicita à Justiça a remoção urgente do vídeo, considerando-o uma tentativa de impulsionar a candidatura de Rogério irregularmente.

Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

MP Eleitoral aciona Bolsonaro e senador Marcos Rogério
MP Eleitoral aciona Bolsonaro e senador Marcos Rogério Lula Marques/ Agência Brasil - Arquivo

O Ministério Público Eleitoral, por meio da Procuradoria Regional Eleitoral em Rondônia, apresentou ao Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia uma representação por propaganda eleitoral antecipada contra o senador Marcos Rogério (PL-RO), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), três veículos de comunicação e o grupo Meta, responsável pelo Instagram.

A ação está relacionada a um vídeo gravado durante uma “motociata” em Brasília, no dia 29 de julho deste ano, em que Jair Bolsonaro aparece escrevendo o número “222” — associado ao Partido Liberal — na camisa de Marcos Rogério. O ato, segundo o MP Eleitoral, ocorreu antes do início oficial do período de campanha, previsto para começar apenas em 16 de agosto do ano da eleição, configurando propaganda eleitoral irregular para o pleito de 2026.

LEIA TAMBÉM

De acordo com a representação, o vídeo, com apenas 22 segundos de duração, foi divulgado em sites de notícias e redes sociais, acompanhado de manchetes destacando o apoio explícito de Bolsonaro à candidatura de Rogério ao Senado. Para o MP, a gravação não foi um ato espontâneo, mas sim planejado com a finalidade de associar publicamente o pré-candidato ao seu número eleitoral, caracterizando pedido de voto fora do prazo legal.

O que pede o MP Eleitoral

Na ação, o Ministério Público Eleitoral solicita que a Justiça determine, em caráter urgente:


  • Remoção imediata do vídeo das redes sociais e sites dos envolvidos;
  • Proibição de nova veiculação do conteúdo ou de material semelhante, sob pena de multa;
  • Exclusão definitiva do vídeo das plataformas digitais;
  • Aplicação de multa a Jair Bolsonaro e Marcos Rogério por propaganda eleitoral extemporânea, nos termos da Lei nº 9.504/1997 e da Resolução TSE nº 23.610/2019.

O órgão ressalta que a permanência do vídeo nas redes e portais de notícia representa quebra das regras eleitorais, já que o período oficial de campanha ainda não começou. Na avaliação do MP, trata-se de uma ação arquitetada para impulsionar de forma precoce a candidatura de Marcos Rogério, em desacordo com o que determina a legislação brasileira.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.