Moraes libera médicos, mas barra visitas de Valdemar e membros do PL a Bolsonaro
Bolsonaro está em prisão domiciliar, em Brasília. Mais cedo, Moraes autorizou a visita do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas
O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), autorizou o ex-presidente a receber visitas de médicos, mas negou o acesso de seguranças, dirigentes do PL (Partido Liberal) e do presidente da legenda, Valdemar Costa Neto.
Bolsonaro cumpre prisão domiciliar em Brasília. Mais cedo, Moraes liberou a entrada do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), além de outros políticos.
No caso dos médicos, o ministro determinou que, em situações de urgência com indicação de internação, o juízo responsável deve ser comunicado em até 24 horas, com apresentação de comprovação.
Quanto aos seguranças aos quais Bolsonaro tem direito por sua condição de ex-presidente da República, Moraes indeferiu o pedido, afirmando tratar-se da retomada de funções interrompidas por decisão judicial, não de visitas eventuais.
Sobre Valdemar Costa Neto e demais representantes do PL, o ministro avaliou que se tratavam de “pedidos genéricos, que deverão ser formulados de maneira individualizada e específica”.
