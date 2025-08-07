Moraes libera médicos, mas barra visitas de Valdemar e membros do PL a Bolsonaro Bolsonaro está em prisão domiciliar, em Brasília. Mais cedo, Moraes autorizou a visita do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 07/08/2025 - 16h37 (Atualizado em 07/08/2025 - 16h56 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Ministro Alexandre de Moraes libera visitas de médicos a Bolsonaro em prisão domiciliar.

Pedir visitas de seguranças e líderes do PL, como Valdemar Costa Neto, foi negado.

Moraes autorizou visita do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e outros políticos.

Seguranças de Bolsonaro não foram permitidos por questões jurídicas relacionadas às suas funções. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Moraes libera médicos, mas barra visitas de Valdemar e membros do PL a Bolsonaro Gustavo Moreno/STF - 26.03

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), autorizou o ex-presidente a receber visitas de médicos, mas negou o acesso de seguranças, dirigentes do PL (Partido Liberal) e do presidente da legenda, Valdemar Costa Neto.

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar em Brasília. Mais cedo, Moraes liberou a entrada do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), além de outros políticos.

No caso dos médicos, o ministro determinou que, em situações de urgência com indicação de internação, o juízo responsável deve ser comunicado em até 24 horas, com apresentação de comprovação.

Quanto aos seguranças aos quais Bolsonaro tem direito por sua condição de ex-presidente da República, Moraes indeferiu o pedido, afirmando tratar-se da retomada de funções interrompidas por decisão judicial, não de visitas eventuais.

Sobre Valdemar Costa Neto e demais representantes do PL, o ministro avaliou que se tratavam de “pedidos genéricos, que deverão ser formulados de maneira individualizada e específica”.

