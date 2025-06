Mulher salva cachorro que caiu de prédio no DF; veja vídeo Iara de Jesus estava chegando ao trabalho quando se deparou com um cão prestes a cair de uma varanda em Planaltina Brasília|Clarissa Lemgruber, do R7, em Brasília 08/06/2025 - 09h52 (Atualizado em 08/06/2025 - 09h52 ) twitter

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma mulher salvou um cachorro que caiu de um prédio em Planaltina, no Distrito Federal, na última terça-feira (3). Imagens de câmeras de segurança obtidas pelo R7 mostram o momento em que Iara de Jesus, de 31 anos, aparece de braços estendidos e segura o cachorro que caiu de uma varanda.

A auxiliar de serviços gerais conta que estava chegando ao trabalho, às 7h, quando viu o cachorro prestes a cair.

“Me deparei com o cachorro lá em cima, sufocando com aquela coleira de peitoral. Aí minha amiga falou: ‘Iara, espera o cachorro, que ele vai cair’. Então, eu fiquei esperando, graças a Deus, que ele caiu na minha mão”, afirmou.

Câmera flagra momento em que mulher salva cachorro que caiu de prédio Reprodução/Material cedido ao R7

Iara, que faz parte de um projeto comunitário que resgata bichos feridos e oferece alimentação a eles, relata ainda que, após o incidente, levou o cachorro para receber alguns cuidados em casa.

‌



“Resgatei ele, cuidei dele, para ele não ficar valente, e levei ele lá para minha casa. Dei ração, água e entreguei ele para a tutora dele”, contou.

