'Não aceitamos intromissão, de quem quer que seja', diz Lula sobre ameaças de Trump Brasileiro criticou republicano ao lado do primeiro-ministro da Índia, após Trump dizer que vai aumentar taxas a parceiros do Brics Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 08/07/2025 - 14h21 (Atualizado em 08/07/2025 - 15h45 )

Lula recebeu Modi no Palácio da Alvorada Ricardo Stuckert/Presidência da República - 8.7.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reagiu mais uma vez às declarações recentes do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Em discurso ao lado do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, nesta terça-feira (8), no Palácio da Alvorada, Lula afirmou que o Brasil não tolera interferência externa e defendeu o fortalecimento da cooperação entre nações do Sul Global.

“Somos países soberanos. Não aceitamos imposições sobre nossas decisões internas, muito menos de quem tenta se apresentar como dono do mundo. Acreditamos no multilateralismo, que foi essencial para a estabilidade global após a Segunda Guerra e hoje sofre ataques de forças extremistas”, declarou o presidente.

Lula também destacou a importância de Brasil e Índia no cenário global.

“Não aceitamos nenhuma reclamação da reunião do Brics. Não concordamos quando Trump insinuou que vai taxar o Brics. Ora, se eu comecei a minha fala dizendo que comecei a agostar mais da Índia depois que li o livro que contava a história da luta pela não violência do Gandhi, significa que hoje, aos 80 anos, continuo mais pacifista que era. O que queremos é fazer com que nossos países possam progredir. Não são quaisquer dois países”, acrescentou.

A fala ocorre dias após Trump, por meio de uma publicação em rede social, ameaçar impor tarifas de 10% a países que apoiarem o Brics — bloco que reúne Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e, recentemente, novos membros convidados.

Trump não especificou quais nações estariam na mira, tampouco esclareceu o que classificaria como “políticas antiamericanas”.

A declaração do norte-americano já havia sido duramente criticada ontem por Lula.

“Eu não acho uma coisa muito responsável e séria um presidente da República de um país do tamanho dos EUA ficar ameaçando o mundo através da internet. Não é correto. Ele precisa saber que o mundo mudou. Não queremos imperador”, comentou.

Cooperação ampliada entre Brasil e Índia

A visita de Modi ao Brasil marca o fortalecimento da relação bilateral entre os dois países, um dia após o encerramento da cúpula do Brics, no Rio de Janeiro.

Convidado por Lula, o primeiro-ministro foi recebido com cerimônia oficial no Palácio da Alvorada, onde os dois líderes também assinaram seis instrumentos de cooperação.

Entre os principais atos, destacam-se:

Acordo no combate ao terrorismo e ao crime organizado transnacional;

Memorando de entendimento sobre energias renováveis;

Parceria para o intercâmbio de soluções digitais aplicadas em larga escala.

Outros três acordos foram firmados nas áreas de agricultura, segurança alimentar e propriedade intelectual. Após a reunião privada entre os líderes, Lula e Modi fizeram uma breve declaração conjunta à imprensa e participaram de um almoço oferecido em homenagem ao premiê indiano.

