Lula recebe primeiro-ministro da Índia; cooperação farmacêutica, IA e terrorismo estão na pauta

É a quarta agenda fechada entre Lula e Modi desde 2023 Ricardo Stuckert/PR - 6.7.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe nesta terça-feira (8) o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, no Palácio da Alvorada, em Brasília (DF), para visita oficial de Estado.

O convite para o indiano partiu do petista, e o encontro ocorre um dia depois do encerramento da cúpula do Brics, no Rio de Janeiro (RJ), da qual Modi também participou. Lula recebe o indiano no Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência da República.

Após a cerimônia oficial de chegada, os líderes reúnem-se de maneira fechada e assinam atos bilaterais. Em seguida, é esperada uma declaração à imprensa e será oferecido um almoço em homenagem a Modi.

As conversas e os acordos devem girar em torno de cinco temas principais:

Defesa e segurança;

Segurança alimentar e nutricional;

Transição energética e mudança climática;

Transformação digital e tecnologias emergentes; e

Parcerias industriais em setores estratégicos como indústria aeronáutica, farmacêutica, petróleo, gás e minerais críticos.

Os assuntos são os pilares que vão nortear as relações Brasil-Índia pela próxima década.

A expectativa é que ao menos seis acordos sejam assinados entre os dois países. Outros três textos estão em fase final de negociação. Os acordos incluem:

Cooperação no combate ao terrorismo internacional e ao crime organizado transnacional;

Proteção de informações classificadas;

Pesquisa agrícola entre a Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) e o Conselho Indiano de Pesquisa Agrícola

Cooperação em energia renovável;

Cooperação em soluções digitais implementadas em larga escala populacional para transformação digital; e

Cooperação entre os Arquivos Nacionais do Brasil e da Índia.

Lula e Modi devem emitir uma declaração conjunta, intitulada “Índia e Brasil, duas grandes nações com grandes objetivos”, por sugestão brasileira.

Outro documento dos dois países deve destacar uma parceria digital para o futuro, com destaque para infraestrutura pública digital, inteligência artificial, tecnologias emergentes e governança digital.

Também estão previstos como resultados da agenda bilateral textos sobre segurança marítima e espaço exterior.

Relação comercial

A Índia é o 10º maior parceiro econômico do Brasil. No ano passado, as trocas chegaram a US$ 12 bilhões.

As vendas brasileiras ao país asiático somaram US$ 5,26 bilhões — 13º maior destino das exportações brasileiras.

O Brasil importou da Índia US$ 6,8 bilhões — a 6ª maior origem de compras externas brasileiras.

Agendas anteriores

Esta é a quarta vez que Lula e Modi encontraram-se em reuniões privadas neste mandato do brasileiro.

Antes, os dois reuniram-se em maio de 2023, às margens da cúpula do G7, no Japão; em maio de 2024, na Itália, também paralelamente ao G7; e em novembro do ano passado, quando Modi foi à reunião do G20, no RJ.

O G7 é grupo que reúne as sete maiores economias globais. O G20 é formado pelas 19 maiores economias do mundo e as uniões Europeia e Africana.

