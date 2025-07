“Parceria entre Índia e Brasil é pilar de estabilidade e equilíbrio”, diz premiê indiano Primeiro-ministro indiano e Lula firmaram compromissos em defesa, energia limpa, comércio e inovação tecnológica Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 08/07/2025 - 15h32 (Atualizado em 08/07/2025 - 15h38 ) twitter

Modi afirmou que a meta é ampliar o comércio bilateral para 20 bilhões de dólares Ricardo Stuckert / PR - 08.07.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta terça-feira (8), no Palácio da Alvorada, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, para uma visita oficial de Estado. Modi também recebeu a Ordem Nacional do Mérito.

O encontro ocorre logo após o encerramento da cúpula do Brics, realizada no Rio de Janeiro no último fim de semana.

Durante a reunião, os dois líderes assinaram acordos que passam a guiar a cooperação bilateral pelos próximos dez anos.

Os compromissos abrangem áreas como defesa e segurança, segurança alimentar e nutricional, transição energética, transformação digital e parcerias industriais em setores estratégicos, como os de petróleo, gás, farmacêutico e minerais críticos.

Homenagem e aproximação

Modi agradeceu a Lula pela entrega da mais alta condecoração do país.

“Hoje, o presidente Lula me honra com o prêmio nacional mais alto do Brasil. Isso é um momento muito orgulhoso e muito emocional para mim, e não só para mim, mas para 1,4 bilhão de cidadãos indianos”, afirmou.

O líder indiano também exaltou o papel de Lula na aproximação entre os dois países.

“Meu amigo presidente Lula é o arquiteto-chefe da parceria Brasil–Índia. Cada reunião com ele me encheu de energia para trabalhar em prol da prosperidade e bem-estar dos povos de ambas as nações”, declarou.

Modi afirmou que a meta é ampliar o comércio bilateral para U$S 20 bilhões. Ele também defendeu a ampliação dos laços nas áreas de meio ambiente, saúde, agricultura, tecnologia e defesa.

“Vamos continuar o esforço para aumentar a cooperação em defesa, inteligência artificial e computadores. Isso mostra que nossas visões estão aliadas”, acrescentou.

Impacto global

Para o premiê, a aliança entre os dois países tem impacto global.

“Nossa cooperação é relevante não só para o Sul Global, mas para toda a humanidade. Quando o mundo passa por fase de conflitos e incertezas, essa parceria entre Índia e Brasil é um pilar importante de estabilidade e de equilíbrio”, destacou.

Modi, por fim, defendeu o diálogo e a diplomacia como resposta às crises internacionais.

“Acreditamos firmemente que não existe espaço para dois pesos e duas medidas no terrorismo. Somos contra o terrorismo e contra quem apoia o terrorismo”, concluiu.

