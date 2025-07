Embate por IOF deve levar Congresso a discutir alternativas com Planalto antes de conciliação no STF Sob reserva, líderes partidários avaliam negociação antecipada; Motta ainda não tem agenda com Lula, mas defende ‘diálogo com todos’ Brasília|Do R7 08/07/2025 - 14h01 (Atualizado em 08/07/2025 - 14h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O presidente Lula ao lado do presidente da Câmara, Hugo Motta Wilton Junior/Estadão Conteúdo 21/05/2025

O embate pelo IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), que dividiu Congresso e Planalto, deverá ser discutido entre os dois Poderes antes da reunião de conciliação no STF (Supremo Tribunal Federal), de 15 de julho.

A indicação de uma conversa prévia é uma aposta de líderes partidários, que avaliam, sob reserva, a necessidade de um encontro antes da reunião definida pelo ministro Alexandre de Moraes, conforme apurou o R7.

Essa possível reunião ainda não tem data definida, mas é vista como uma forma de se chegar “a mesma página”.

Deputados também defendem que a derrubada do decreto não foi inconstitucional, conforme tem sido destacado pelo governo Lula, e que a decisão para sustar os efeitos foi motivada pelos impactos que a elevação do imposto poderia alcançar.

‌



Oposicionistas ainda criticam a decisão de Moraes em pedir por uma conciliação, e avaliam o ato como uma ação além das competências da Corte.

Governistas, por sua vez, defendem a continuidade do aumento do IOF para um menor impacto nas contas públicas, e preveem um novo contingenciamento de gastos caso a medida não seja mantida.

‌



Motta defende diálogo

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou nesta terça-feira (8) não ter uma agenda prevista com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas se disse aberto ao diálogo.

“Não tem nada marcado ainda”, afirmou. “Nós vamos dialogar com todo mundo. A intenção é de encontrar uma saída”, emendou, em outro momento.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp