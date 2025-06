‘Não têm o menor compromisso com a verdade’, diz Lula após bate-boca de deputados com Haddad Durante o discurso, o petista também reafirmou seu apoio a uma eventual candidatura do senador Rodrigo Pacheco Brasília|Giovana Cardoso, do R7, em Brasília 12/06/2025 - 17h51 (Atualizado em 12/06/2025 - 17h54 ) twitter

Fala foi feita durante entrega de máquinas agrícolas em MG Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou nesta quinta-feira (12) o comportamento de parlamentares durante o debate em reuniões feitas em comissões. A fala, feita durante um evento em Minas Gerais, ocorre após o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ter deixado uma sessão tumultuada na Câmara dos Deputados depois de trocar ofensas e bater-boca com deputado

“Não é possível que você ache que possa fazer política com um celular contando inverdade para todo mundo, fazendo provação. Você sabe dessa turma que eu estou falando. Quando vai um deputado na Câmara prestar depoimento, eles pegam o celular, gravam a pergunta dele e saem correndo para não ouvir a resposta. Eles não têm o menor compromisso com a verdade, tentando tirar proveito”, disse Lula.

Durante o discurso, o petista também reafirmou seu apoio a uma eventual candidatura do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) para governador de Minas Gerais, criticando, ainda, o atual chefe do Executivo local, Romeu Zema (PL).

“Vocês sabem o que quero que ele seja [se referindo ao Pacheco]. Nenhum desses picaretas que acham que são bons porque ficam em frente do celular falando dos outros têm a menor chance de competir com o Pacheco”, completou.

O evento faz parte para a entrega de mais de 300 equipamentos agrícolas a municípios de Minas Gerais. A ação, que faz parte do Programa Nacional de Modernização e Apoio à Produção Agrícola, também contou com a participação do ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, e do senador Rodrigo Pacheco.

Haddad e bate-boca

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deixou a Câmara dos Deputados no fim da manhã desta quarta-feira (11) após uma sessão tumultuada com a oposição. O ministro estava em reunião convocada pelas comissões de Finanças e Tributação, e de Fiscalização Financeira e Controle.

‌



O desconforto começou após uma resposta de Haddad a colocações dos deputados Nikolas Ferreira (PL-MG) e Carlos Jordy (PL-RJ), que afirmaram haver excesso de gastos do governo enquanto a gestão anterior teria tido “superávit”. Os dois deputados adotaram tom crítico, afirmando que o ministro teria atuado com “barbeiragem”.

Haddad questionou os dois deputados terem deixado a comissão após as falas e disse que levantar o assunto e não seguir para ouvir respostas seria “molecagem”.

