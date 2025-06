Haddad pressiona Câmara sobre supersalários e aposentadoria dos militares: ‘Vamos enfrentar?’ Ministro da Fazenda destacou pontos sensíveis que precisam ser discutidos entre o Congresso e o governo federal Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 11/06/2025 - 11h59 (Atualizado em 11/06/2025 - 12h21 ) twitter

Na Câmara, Haddad reforçou necessidade de revisar gastos Renato Araújo/Câmara dos Deputados - 11.06.2025

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pressionou os deputados da Câmara a debaterem os supersálarios e aposentadorias dos militares em reunião com líderes da Casa. A declaração foi dada durante reunião com parlamentares na manhã desta quarta-feira (11) para detalhar as medidas alternativas ao aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).

O ministro disse que a pasta pretende se encontrar com os líderes da Câmara para debater esses temas. “O presidente [da Câmara] Hugo Motta nos convidou para abrir uma negociação com os líderes sobre o tema de despesa primária. Temos um encontro marcado, só falta fixar hora e local, mas temos o compromisso de nos reunirmos, para olho no olho, discutir o que está na mesa, o que de fato vamos discutir”, afirmou.

Haddad questionou: “Vamos enfrentar a questão do supersalário ou não? Vamos enfrentar a questão da aposentadoria dos militares ou não? Vamos por ordem nos cadastros dos programas sociais ou não? O que vamos fazer de fato? O que está na mesa?”.

O titular da Fazenda também comentou sobre meta fiscal e juros altos no Brasil.

‌



“Juro alto no Brasil é algo que tem que ser enfrentado porque até quando a gente fazia superávit de 2% do PIB, pagávamos juros acima de qualquer outro país. Até com grau de crescimento, com superávit primário, com a dívida pública em queda, mesmo assim as taxas de juros reais eram super elevadas”, disse.

Questionado sobre a meta fiscal e a dívida pública, Haddad confessou que a pasta tem “grande preocupação com a trajetória da dívida e com resolver essa questão do déficit público que se tornou dramático em 2015 com a crise política e não foi vencido até o presente momento da maneira adequada”.

‌



“Acredito que o arcabouço fiscal que vocês [parlamentares] aprovaram tem muitos méritos, mas não resolve todos os problemas. Ele é um bom desenho. Na minha opinião, se garantirmos a sua sustentabilidade no tempo, ele vai garantir os melhores efeitos para a economia brasileira, porque vai promover um ajuste não recessivo da economia”, observou.

Reunião na Câmara

Haddad participa de reunião convocada pelas comissões de Finanças e Tributação, e de Fiscalização Financeira e Controle. Ao todo, cinco parlamentares apresentaram requerimentos para a realização do encontro. O objetivo é que o ministro preste esclarecimentos sobre as alternativas para o aumento do IOF.

