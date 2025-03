Braga Netto chama denúncia de PGR de ‘ilógica’ e ‘fantasiosa’ e critica atuação de Moraes A manifestação consta em resposta apresentada pela defesa nesta sexta-feira (7) Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 07/03/2025 - 20h42 (Atualizado em 07/03/2025 - 20h52 ) twitter

Braga Netto chama denúncia de PGR de 'ilógica' e 'fantasiosa' e critica atuação de Moraes Marcello Casal Jr/Agência Brasil - 2.4.2020

Em defesa enviada ao STF (Supremo Tribunal federal), o ex-ministro da Defesa general Braga Netto afirmou que a denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República) sobre suposta tentativa de golpe é “ilógica e fantasiosa”. A manifestação consta em resposta apresentada pela defesa nesta sexta-feira (7).

“A fantasiosa acusação lançada pela PGR não será capaz de manchar a honra e a trajetória de vida do Gen. Braga Netto. Encontra-se injustamente preso desde o dia 14.12.2024 por supostamente ter tentado obter acesso ao conteúdo da delação de Mauro Cid. A justificativa para sua prisão antes de qualquer sentença é insustentável”, disse a defesa.

Os advogados alegaram novamente que não tiveram acesso a todas as provas do processo, o que dificulta a atuação da defesa. Além disso, o acordo de delação premiada fechado pelo ex-ajudante de ordens Mauro Cid deve ser anulado.

“Apesar de o colaborador negar qualquer irregularidade, considerando seu interesse em manter hígidos os benefícios de seu acordo, sua fala na audiência justamente designada para averiguar a voluntariedade de sua delação traz um relato de nítida coação”, afirmou a defesa.

Para a defesa, o acordo de colaboração cheio de mentiras que induzem sua invalidez e consequente nulidade, além de defender que a Polícia Federal possa ter coagido o militar.

A defesa disse ainda que não há qualquer descrição de ordem de comando, de ingerência, de influência ou de controle do general em relação aos demais membros da suposta organização criminosa.

“A bem da verdade, a denúncia falha inclusive em demonstrar concretamente uma real ligação do Requerente com aqueles que seriam seus “subordinados” na complexa organização criminosa. Embora a acusação tente atribuir ao Gen. Braga Netto uma posição de liderança, é incapaz de narrar quais seriam os atos que teriam sido, em tese, praticados pelo Requerente com finalidade de dirigir e comandar as supostas ações golpistas", afirmou.

Com o recebimento das respostas, o relator, ministro Alexandre de Moraes, pode marcar o julgamento para analisar a denúncia na Primeira Turma do STF. O relator deu 15 dias para os denunciados apresentarem defesa.

Caso a denúncia seja aceita pelo STF, os denunciados se tornam réus e passam a responder penalmente pelas ações na Corte. Então, os processos seguem para a fase de instrução, composta por diversos procedimentos para investigar tudo o que aconteceu e a participação de cada um dos envolvidos no caso. Depoimentos, dados e interrogatórios serão coletados neste momento.