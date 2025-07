DF já emitiu 590 mil novas carteiras de identidade; jovens lideram os registros Quase 20% da população da capital federal aderiu ao documento até 23 de julho; maior número de emissões é de jovens de 15 a 19 anos Brasília|Do R7, em Brasília 28/07/2025 - 14h34 (Atualizado em 28/07/2025 - 14h34 ) twitter

Documento é gratuito Tony Oliveira/Agência Brasília - Arquivo

O Distrito Federal emitiu 590,5 mil Carteiras de Identidade Nacional, desde a criação do novo documento. O número é equivalente a 19,8% da população da capital federal.

O levantamento foi feito até 23 de julho e consta na base de dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

De acordo com o dado, são 315,4 mil registros de pessoas do sexo feminino (53,42%) e 274,9 mil do sexo masculino (46,56%).

Entre as faixas etárias, a que concentra o maior número de registros é a de 15 a 19 anos. Ao todo, são 63,1 mil pessoas, o que representa 10,6% do total de emissões da nova carteira de identidade no DF.

Já a segunda faixa com maior número de registros é a entre 10 e 14 anos, com 59,6 mil emissões (10,1% do total).

Em todo o país, mais de 30 milhões de brasileiros já emitiram o documento. Do total, 493 mil foram registrados por pessoas com deficiência.

No Distrito Federal, o número de emissões da nova identidade para pessoas com deficiência é de 2.663.

Do total, 1.178 mil são de pessoas com transtorno do espectro autista (42,1%), 767 com deficiência física (27,4%), 318 com deficiência visual (11,3%), 275 com deficiência intelectual (9,8%) e 256 com deficiência auditiva (9,1%).

Nova carteira de identidade começará a valer em 2032

A primeira via da CIN é gratuita e pode ser emitida até 2032.

A primeira emissão da nova identidade brasileira que estabelece padrão único para todo o país é gratuita. Para aderir é necessário levar certidão de nascimento ou de casamento.

O documento tem mudanças e passará a valer em 2032.

Como é a CIN

Só um único número de identificação, o CPF.

A nova carteira tem um QR Code, que permite verificar a autenticidade do documento e saber se foi furtado ou extraviado, por meio de qualquer smartphone.

Tem o mesmo código internacional usado em passaportes, o MRZ. Assim, pode ser usada como documento de viagem.

Para acessar a versão digital, pelo aplicativo GOV.BR, o cidadão precisa ter a carteira em papel ou em policarbonato (plástico).

É válida em todo o território nacional. Se o cidadão esquecer o documento em papel ou plástico, pode apresentar a versão digital no celular.

Validade da CIN

O prazo de validade da nova carteira varia conforme a faixa etária:

cinco anos para crianças de zero a 12 anos incompletos,

10 anos para pessoas de 12 a 60 anos incompletos,

Validade indeterminada para quem tem acima de 60 anos.

