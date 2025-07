Tragédia no combate ao fogo: dois brigadistas do IBGE morrem carbonizados no DF Equipe do Corpo de Bombeiros encontrou os corpos durante ação para controlar incêndio no Residencial Tororó Brasília|Do R7, em Brasília 29/07/2025 - 19h57 (Atualizado em 29/07/2025 - 19h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Brigadistas do IBGE tentaram impedir que fogo se alastrasse para dentro de reserva CBMDF/Divulgação - 29.07.2025

Na tarde desta terça-feira (29), o CBMDF (Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal) foi acionado para conter um incêndio em vegetação no Residencial Tororó, região situada entre São Sebastião e Santa Maria. O alerta chegou às 13h28, mobilizando nove viaturas para o combate às chamas.

Durante a operação, por volta das 15h37, as equipes receberam um novo chamado para auxiliar na busca de dois prestadores de serviço do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), que atuavam no combate em outro ponto do incêndio.

Após alguns minutos de buscas, os corpos carbonizados dos dois homens foram encontrados.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A dinâmica do acidente permanece desconhecida. A área foi isolada pelas autoridades, enquanto a Polícia Civil e a Polícia Militar do Distrito Federal foram acionadas para iniciar as investigações.

‌



O IBGE conta com uma reserva ecológica que serve para prevenção e combate aos incêndios florestais na capital federal. O instituto realiza ações como a criação de aceiros ao longo das rodovias que cortam a área e promove campanhas de conscientização ambiental.

Palavras das autoridades

Em nota, a presidência do IBGE confirmou o incêndio e as mortes, afirmando que a ação dos servidores aconteceu para combater o fogo na área externa do local, que poderia se alastrar para a reserva.

‌



“A direção do IBGE, por meio da Superintendência no Distrito Federal, está oferecendo suporte às famílias das vítimas e adotando as medidas necessárias”, conclui o comunicado.

Em pronunciamento durante uma coletiva, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, lamentou a perda dos brigadistas.

‌



“Gostaria de pedir um minuto de silêncio pela morte de dois brigadistas do IBGE, durante uma operação de combate ao fogo no Distrito Federal. É muito triste. Infelizmente, esses profissionais enfrentam situações de risco constantes”, discursou.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp