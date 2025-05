Nota Legal: prazo para indicação de conta para bilhetes sorteados no DF termina na segunda Prêmios de R$ 100, R$ 200, R$ 1.000, R$ 5.000 e R$ 10 mil aguardam a indicação dos sorteados Brasília|Do R7 12/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 12/05/2025 - 02h00 ) twitter

Próximo sorteio do Nota Legal é no dia 21 de maio Reprodução/SEEC-DF - Arquivo

O prazo limite de indicação de conta bancária para o recebimento de valores de bilhetes premiados em sorteios do Nota Legal se encerra nesta segunda-feira (12). Segundo a SEEC (Secretaria de Estado de Economia), são 3.694 bilhetes sorteados, que somam R$ 415 mil.

A maior premiação entre os bilhetes não resgatados é de R$ 10 mil, mas também há valores de R$ 5.000, R$ 1.000, R$ 200 e R$ 100. A coordenadora de cadastro, escrituração e documentos fiscais digitais da SEEC, Giovanna Botelho, explica que os valores não resgatados são recolhidos ao Tesouro do DF.

“O importante é que façam dentro do prazo porque o contribuinte que não fizer a indicação até lá, está abrindo mão do direito ao prêmio”, detalha.

Os valores pendentes são referentes ao terceiro e último lote contemplados no sorteio de 13 de novembro de 2024. Para conferir se foi sorteado ou indicar a conta bancária para recebimento de valores, o contribuinte precisa acessar o site oficial do Nota Legal .

A secretaria envia e-mails para os sorteados para avisar sobre a necessidade de indicação das contas, mas reforça que não utiliza o Whatsapp para esse tipo de comunicação.

Próximo sorteio

O próximo sorteio do Nota Legal — o primeiro de 2025 — vai acontecer em 21 de maio, com 12.600 tíquetes sorteados e R$ 3,5 milhões em prêmios. O maior sorteio será do valor de R$ 1 milhão.

