Novacap prevê início de obras de revitalização na Ponte JK para abril deste ano Juntas de dilatação importadas da Europa chegam ao Brasil no mês que vem para início das obras Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília e Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 18/02/2025 - 11h02 (Atualizado em 18/02/2025 - 12h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ponte passará por obras de revitalização Toninho Tavares/Agência Brasília - 24.07.2015

A Novacap (Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil) prevê iniciar as obras de revitalização na Ponte JK (Juscelino Kubitschek) em abril deste ano. A expectativa é que no mês que vem as juntas de dilatação produzidas na Europa cheguem ao Brasil e que logo em seguida a Novacap inicie a primeira etapa de revitalização da ponte que terá investimento de cerca de R$ 630 mil.

Diretor de Planejamento e Projetos da Novacap, Carlos Spies, explica que a equipe da Novacap esteve em Ossona, na Itália, nas últimas semanas, para visitas técnicas. “Fomos conhecer o processo de produção desses equipamentos, a convite da empresa vencedora da licitação para instalação dessas juntas”, disse. Ele citou que a Ponte JK foi eleita no ano passado como uma das mais belas do mundo, de acordo com a revista norte-americana de viagens Condé Nast Traveler.

Os especialistas visitaram a fábrica da produtora das peças e conheceram novos equipamentos já utilizados na engenharia para construção e reforma de pontes e viadutos ao redor do mundo.

“Trata-se do que há de mais moderno no mundo para essa finalidade. Nossa ponte vai passar por uma profunda revitalização, garantindo durabilidade e segurança ao local”, garantiu ele.

‌



Concluída a primeira etapa de revitalização, os próximos passos serão à recuperação estrutural, com inspeção, verificação, recuperação dos pilares e blocos, trocas dos calços e dos cabos dos estais.

Essa nova etapa de intervenções, no entanto, faz parte de um edital suspenso pelo TCDF (Tribunal de Contas do DF). Mas segundo a Novacap, em reunião com os técnicos do Tribunal nesta segunda-feira (17), foi acordado que a licitação passe por alterações para contemplar os pedidos da Corte e em breve será publicado um novo edital.

‌



“Estamos alinhados com o Tribunal para readequar os termos do nosso edital O importante é que esse procedimento não comprometa o início dos trabalhos”, explicou Spies.

Suspensão de edital

‌



Segundo o TCDF, a licitação de uma segunda etapa de revitalização da Ponte JK foi suspensa devido a falhas no planejamento da obra, como a falta de justificativa técnica para a exclusão de alguns blocos de fundação do projeto e a ausência de critérios claros para o tratamento de fissuras. A Corte de Contas também identificou inconsistências nos preços unitários de diversos serviços e exigiu maior transparência na composição dos custos da obra.

Durante a reunião nesta segunda-feira (17) com a Corte, a Novacap informou que uma nova inspeção visual foi realizada com apoio do Corpo de Bombeiros e que os apontamentos do Tribunal ajudaram a um aprofundamento nos ensaios estruturais.

Uma das principais mudanças no novo edital que será publicado é a ampliação dos estudos técnicos nos pilares e blocos de fundação.

Há dez anos, uma análise por amostragem avaliou apenas quatro pilares da ponte. Agora, todos os 12 blocos e pilares serão inspecionados, incluindo aqueles submersos. O objetivo é verificar como a ação da água pode estar impactando a estrutura de concreto, identificando possíveis fissuras causadas por reações físico-químicas ao longo do tempo.

Sete etapas

A Novacap explicou na reunião que diante das dificuldades da revitalização, decidiu dividir a obra em sete licitações distintas. Essa mudança foi motivada pelo fato de que os serviços exigem conhecimentos altamente especializados e que diferentes empresas têm qualificação para realizar atividades específicas, como a pintura dos arcos da ponte.