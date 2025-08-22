Nove em cada dez brasileiros acredita que COP30 no Brasil terá impacto no combate às mudanças climáticas 83% dos brasileiros também defendem que o governo invista mais em soluções climáticas, segundo Instituto Locomotiva e QuestionPro Brasília|Do R7, em Brasília 22/08/2025 - 08h50 (Atualizado em 22/08/2025 - 08h50 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA 90% dos brasileiros veem a COP30 como uma oportunidade positiva para combater mudanças climáticas.

83% defendem mais investimentos do governo em soluções climáticas.

85% dos entrevistados conhecem a COP e 74% consideram a edição deste ano "muito importante".

Divisão sobre a preparação do Brasil para alterações climáticas: 43% acham que suas cidades não estão preparadas. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Governo federal e do Pará querem entregar instalações da COP30 até 1º de novembro Cleyton Silva/OCB - 19.08.2025

A realização da COP30 (30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas) em Belém (PA) é avaliada por 90% da população brasileira como positiva para o país com expectativa de impacto no combate às mudanças climáticas. Além disso, 83% dos brasileiros defendem que o governo invista mais em soluções climáticas.

Os dados são de pesquisa do Instituto Locomotiva em parceria com a QuestionPro. O levantamento também revela que 81% da população acredita que os países ricos devem se engajar mais nesse combate, enquanto 82% espera que as empresas privadas tenham iniciativas para contribuir com a adaptação climática.

O levantamento mostra ainda que 85% dos brasileiros afirmam conhecer ou já ter ouvido falar da COP e 74% atribuíram notas de ‘8 a 10’, considerando a edição deste ano “muito importante”, o que demonstra o valor simbólico e estratégico atribuído à realização da conferência no país.

Para Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva, o levantamento reforça que os brasileiros estão atentos ao cenário climático e esperam do Brasil uma atuação firme e coerente com sua posição estratégica no mundo.

‌



“Sediar a COP30 vai muito além de um evento diplomático. Os brasileiros compreendem o impacto direto das mudanças climáticas em suas vidas e cobram ações concretas. O Brasil tem a chance de ser protagonista mundial nessa agenda”, afirma Meirelles.

A preservação das florestas e da biodiversidade aparece no estudo como o tema mais relevante a ser discutido, mencionado por 30% da população. Em seguida, foram citadas questões como energias renováveis e baixa emissão de gases poluentes (20%), redução de gases poluentes (10%), adaptação às mudanças climáticas (13%), apoio financeiro para países em desenvolvimento (11%) e justiça climática (10%).

‌



Oito em cada dez brasileiros acreditam que pelo menos parte das soluções discutidas será colocada em prática, embora apenas 20% esperem que todas as medidas sejam efetivamente aplicadas.

A pesquisa também revela que a percepção sobre a preparação das cidades, estados e do país para lidar com os efeitos das mudanças climáticas é dividida. Cerca de 43% afirmam que sua cidade não está preparada, 39% dizem o mesmo sobre o estado em que vivem e 46% acreditam que o Brasil como um todo não está apto a enfrentar os desafios climáticos.

‌



A pesquisa ouviu 1.499 brasileiros e brasileiras com 18 anos ou mais, de todas as regiões do país. A amostra foi ponderada por gênero, faixa etária, escolaridade, classe social e região, com base nos dados da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

