Governo federal e do Pará garantem obras da COP30 concluídas até 1º de novembro Reportagem do R7 visita instalações que vão sediar a Conferência da ONU; secretários não comentam sobre os preços altos dos hotéis Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 22/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 22/08/2025 - 02h00 )

Expectativa é que instalações temporárias estejam finalizadas em 1º de novembro Cleyton Silva

Os governos do Pará e Federal garantem que as obras necessárias para receber as mais de 190 delegações na COP30 (30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas) estarão concluídas no começo de novembro.

A afirmação foi feita nesta semana, a 85 dias do começo da Conferência — que ocorre entre 11 e 21 de novembro — pelo secretário de Infraestrutura e Logística do Pará, Adler Silveira, e pelo diretor de Infraestrutura da Secretaria Extraordinária da COP30, vinculada à Casa Civil, Olmo Xavier.

Questionados sobre os pedidos de mudança da COP para outra cidade e o desafio do superfaturamento dos hotéis, nenhum dos dois titulares quis comentar o cenário. Adler Silveira e Olmo Xavier acompanharam o R7 e outros veículos de comunicação em uma visita às instalações da COP30 na última terça-feira (19).

Olmo Xavier destacou que as obras estarão concluídas até 1º de novembro — período de credenciamento de algumas equipes que participarão do evento [veja abaixo]. Já Adler reforçou o ritmo acelerado das obras.

‌



“Todas as obras estão seguindo em ritmo acelerado, dentro do cronograma de entrega. As nossas obras já estão todas chegando a 90% de execução. São 37 obras do pacote que será executado para a realização do evento aqui na nossa capital. Não são apenas obras e infraestrutura que estão sendo executadas para o evento da COP, mas [obras que deixarão] um legado para a nossa capital”, afirmou Adler.

O secretário de Infraestrutura reforçou que, além das obras, o governo local atua com programas de qualificação profissional, como o Capacita Pará, “com mais de 20 mil pessoas já qualificadas, taxistas com cursos de inglês e direção defensiva, formação de camareiras, de chefes de cozinha, atendentes, recepcionistas, que vão ter esse legado após o evento”.

‌



Obras contam com edificações fixas e tendas temporárias Cleyton Silva

“Estamos aqui hoje no Parque da Cidade, que é o coração da COP30, onde o evento vai se realizar, mas que é um parque de 500.000 m², que conta com a complexo esportivo, área de recreação infantil, centro gastronômico, centro de economia criativa, várias quadras de esporte, skate park e que vai fazer a diferença na qualidade de vida da população, na questão do lazer, da cultura, após [a realização do] evento”, defendeu Adler.

Segundo o titular da Infraestrutura, as obras propiciaram a criação de cerca de 5.000 empregos diretos. “Muitas das obras estão sendo finalizadas, em fase de acabamento, para que a gente possa entregar esse complexo de obras antes do início da Conferência do Clima. O Parque da cidade hoje tem 96% de obra concluída. Estamos finalizando somente a parte dos prédios, o Parque, como vocês veem, já está entregue”, observou.

‌



O secretário acrescentou que o governo federal e o local avaliam o cronograma semanalmente e que, a partir da próxima semana, serão instalados 400 km de sinalização rodoviária para indicar os caminhos da COP.

Adler contou, ainda, que Belém terá uma frota de ônibus, a ser disponibilizada para o evento, com pontos específicos e totens identificadores, além de voluntários para recepcionar os visitantes credenciados.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Expectativa do governo federal

Representantes do governo federal e do Pará mostraram andamento das obras para jornalistas Cleyton Silva/OCB - 19.08.2025

Olmo Xavier, representante do governo federal, explicou que as instalações provisórias devem ser entregues mais perto do dia do evento — fato previsto no cronograma da organização.

“O prazo para entregar tudo, como a gente trata de estruturas temporárias, com mobiliário [alugado] e estruturas reaproveitáveis, é programado para estar pronto, de fato, muito próximo do início do evento. A gente espera que, no dia primeiro de novembro, esteja com toda a infraestrutura da Zona Azul pronta para os trabalhos se iniciarem”, estimou.

Sem comentar o desafio da hospedagem, contudo, Olmo reforçou que o governo está preparado para receber as delegações estrangeiras. “Natural em todas as COPs é você ter mais gente querendo ir para a COP do que gente que consegue ir de fato. E a COP do Brasil não vai ser diferente. Mas Belém vai ter, sim, condições de abrigar e receber todos os participantes”, garantiu.

O diretor de Infraestrutura detalhou que 60.000 metros de estrutura de tendas já foram montados. “Primeiro, a gente monta a macroestrutura, depois passa para o recheio, o interior e os layouts internos de cada sala, de cada zona, tanto da Zona Azul como da Zona Verde. Hoje temos mais de 60.000 metros montados, de um total de 160.000 metros previstos”, ressaltou.

Olmo também explicou que o governo vai climatizar os espaços para garantir uma temperatura média de 23ºC em todas as instalações.

Viagem realizada a convite da Organização das Cooperativas Brasileiras.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

