ONU adia reunião com organizadores da COP30 para discutir hospedagem em Belém
Alteração na agenda ocorre em meio a preocupações sobre altos preços e impacto na participação de países menos desenvolvidos
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
O escritório de mudanças climáticas da ONU (Organização das Nações Unidas) adiou para quinta-feira (14) a reunião virtual com a Secretaria Extraordinária da COP30 (Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas), que seria nesta segunda-feira (11).
O encontro tem como pauta principal as condições de hospedagem em Belém (PA), cidade que receberá a 30ª Conferência da ONU, prevista para novembro.
O custo elevado das acomodações tem gerado críticas, especialmente de representantes de países em desenvolvimento, que alertam para possíveis dificuldades na participação e riscos à representatividade na conferência.
Leia mais
A nova data foi solicitada pelo Secretariado de Convenção da ONU. O horário do encontro ainda não foi definido.
Inspeções
Na última semana, uma equipe do UNDSS (Departamento de Salvaguarda e Segurança da ONU) esteve em Belém para vistoriar locais que sediarão eventos da COP30.
De acordo com o governo, os planos apresentados pelos entes federal, estadual e municipal foram aprovados pela equipe técnica internacional.
Em nota, os organizadores reafirmaram que a conferência será realizada na capital paraense e garantiram que a oferta de hospedagem supera a demanda estimada. Segundo a Secretaria Extraordinária da COP30, já há mais de 3.000 leitos além do necessário para atender os cerca de 50 mil participantes esperados.
O plano de acomodação prevê fases distintas, com prioridade para as delegações envolvidas nas negociações oficiais. Na primeira etapa, foram reservados 2.500 quartos, com preços fixados entre US$ 100 e US$ 600, para representantes dos 196 países.
Para reforçar a capacidade hoteleira, dois navios de cruzeiro foram contratados, oferecendo 3.900 unidades habitacionais temporárias.
As embarcações ficarão ancoradas no Terminal Portuário de Outeiro, a cerca de 30 minutos do Parque da Cidade, onde ocorrerão as atividades da conferência. Segundo a Embratur, esses espaços também estão sendo liberados em etapas, com diárias que variam de US$ 220 a US$ 600.
Já que leu até aqui, continue se aprofundando com debates relevantes no evento “Caminhos para a COP30”.
A RECORD Brasília convida você para um encontro de ideias e soluções rumo à COP30. O evento acontece no dia 26 de agosto, a partir das 8h, no IDP – unidade sul.
Inscreva-se gratuitamente em: cop30.recordbrasilia.com.br
Realização: RECORD Brasília. Oferecimento: Embratur.
Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp