ONU adia reunião com organizadores da COP30 para discutir hospedagem em Belém Alteração na agenda ocorre em meio a preocupações sobre altos preços e impacto na participação de países menos desenvolvidos Brasília|Do R7, em Brasília 11/08/2025 - 15h43 (Atualizado em 11/08/2025 - 15h44 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A reunião da ONU para discutir a hospedagem da COP30 em Belém foi adiada para quinta-feira (14).

Preocupações sobre altos preços de acomodações podem afetar a participação de países em desenvolvimento.

A cidade tem capacidade adequada, com mais de 3 mil leitos disponíveis para os 50 mil participantes esperados.

Contratação de navios de cruzeiro para aumentar a oferta de hospedagem temporária, com preços variando entre US$ 220 e US$ 600. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Altos preço das acomodações têm gerado debates Roni Moreira/Ag Pará

O escritório de mudanças climáticas da ONU (Organização das Nações Unidas) adiou para quinta-feira (14) a reunião virtual com a Secretaria Extraordinária da COP30 (Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas), que seria nesta segunda-feira (11).

O encontro tem como pauta principal as condições de hospedagem em Belém (PA), cidade que receberá a 30ª Conferência da ONU, prevista para novembro.

O custo elevado das acomodações tem gerado críticas, especialmente de representantes de países em desenvolvimento, que alertam para possíveis dificuldades na participação e riscos à representatividade na conferência.

A nova data foi solicitada pelo Secretariado de Convenção da ONU. O horário do encontro ainda não foi definido.

Inspeções

Na última semana, uma equipe do UNDSS (Departamento de Salvaguarda e Segurança da ONU) esteve em Belém para vistoriar locais que sediarão eventos da COP30.

De acordo com o governo, os planos apresentados pelos entes federal, estadual e municipal foram aprovados pela equipe técnica internacional.

Em nota, os organizadores reafirmaram que a conferência será realizada na capital paraense e garantiram que a oferta de hospedagem supera a demanda estimada. Segundo a Secretaria Extraordinária da COP30, já há mais de 3.000 leitos além do necessário para atender os cerca de 50 mil participantes esperados.

O plano de acomodação prevê fases distintas, com prioridade para as delegações envolvidas nas negociações oficiais. Na primeira etapa, foram reservados 2.500 quartos, com preços fixados entre US$ 100 e US$ 600, para representantes dos 196 países.

Para reforçar a capacidade hoteleira, dois navios de cruzeiro foram contratados, oferecendo 3.900 unidades habitacionais temporárias.

As embarcações ficarão ancoradas no Terminal Portuário de Outeiro, a cerca de 30 minutos do Parque da Cidade, onde ocorrerão as atividades da conferência. Segundo a Embratur, esses espaços também estão sendo liberados em etapas, com diárias que variam de US$ 220 a US$ 600.

