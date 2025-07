Número de fumantes cai pela metade no Brasil em 15 anos, segundo Vigitel Dado passou de 12,4% em 2008 para 6,8% em 2023 Brasília|Yumi Kuwano, do R7, em Brasília 04/07/2025 - 20h23 (Atualizado em 04/07/2025 - 20h23 ) twitter

Relatório Vigitel mostra que número de fumantes com plano de saúde passou de 12,4% em 2008 para 6,8% em 2023 Rogério Uchôa/Agência Pará/Arquivo

O número de fumantes com plano de saúde no Brasil passou de 12,4% em 2008 para 6,8% em 2023, cerca de 55% de queda, de acordo com o relatório Vigitel (Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico), divulgado nesta sexta-feira (4) pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), em parceria com o Ministério da Saúde.

A redução foi observada tanto em mulheres quanto em homens, mas a maior queda foi entre o sexo masculino: de 13,6% em 2008 para 7,8% em 2023.

Segundo a pesquisa, considerando os cinco anos mais recentes (2018 a 2023), a frequência de fumantes se manteve estável em ambos os sexos, variando entre 6,8% e 7,5%.

Idade e escolaridade

Nas faixas etárias entre 25 e 64 anos, também foram registradas reduções. As principais foram observadas entre adultos de 45 a 54 anos de idade, variando entre 17,2% em 2008 e 7,5% em 2023

Já em relação ao nível de escolaridade, a maior redução foi observada entre pessoas com até oito anos de estudo, variando de 15,4% a 9,9%.

Já o número total de fumantes que consomem 20 ou mais cigarros por dia reduziu de 3,6% para 1,3% no período de 15 anos anos.

A quantidade de fumantes passivos também diminuiu no período estudado, variando de 11,8% a 5,3%.

Álcool

A frequência de consumo abusivo de bebidas alcoólicas entre 2008 e 2023 apresentou um aumento de forma estável, variando entre 16,6% em 2008 e 21,4% em 2023.

O consumo é considerado abusivo quando passa de quatro doses, no caso das mulheres, e cinco para homens, na mesma ocasião no período de 30 dias.

Foi observado ainda aumento entre as mulheres, variando de 9,8% em 2008 a 16,0% em 2023. Já entre os homens não houve variação significativa.

A pesquisa ouviu 697 mil brasileiros por telefone e reúne dados sobre a saúde de pessoas com planos de saúde nas capitais dos 26 estados e no Distrito Federal, divididos em temas como alimentação, atividade física, tabagismo e obesidade.

