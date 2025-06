Plano Safra 2025: Lula diz que vai ajudar setor mesmo que fazendeiro faça Pix a Bolsonaro Presidente da República disse que investimento será o maior da história; governo divulga Plano na próxima segunda Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 27/06/2025 - 14h38 (Atualizado em 27/06/2025 - 14h43 ) twitter

Lula deu declaração em agenda oficial em Tocantins Cláudio Kbene/ PR - 27.06.2025

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, adiantou que vai lançar na próxima segunda-feira (30) o Plano Safra 2025, que segundo ele será o maior dos últimos anos. Lula afirmou que vai ajudar os fazendeiros, mesmo que eles façam Pix para Bolsonaro.

A declaração foi feita em Tocantins, onde o presidente regulariza sete assentamentos que terão capacidade para beneficiar 896 famílias e entrega 169 títulos de regularização fundiária.

“Na segunda-feira vamos anunciar o Plano Safra, o terceiro maior Plano Safra da história, o primeiro foi em 2023, o segundo em 2024 e esse agora. Três anos seguidos, estamos anunciando os maiores Planos Safras da história para o agronegócio e para a agricultura familiar”, disse.

Lula acrescentou: “E eu não vou perguntar para quem o fazendeiro votou, não me interessa. Não quero saber se ele é um fazendeiro que faz Pix para ajudar o Bolsonaro na vagabundagem dele, eu não quero saber. O que eu quero saber é se ele está produzindo para esse país e o país está ganhando com isso, ele vai ter o que merece: ele vai ter crédito”, disse.

O chefe do Palácio do Planalto disse que os agricultores devem receber crédito porque o Brasil “recebe muito a agricultura brasileira”. “O Brasil está virando verdadeiramente o celeiro do mundo. Mas ao mesmo tempo que vamos fazer o maior crédito para o grande, vamos fazer o maior crédito para o pequeno”, disse.

No evento, Lula ainda teceu outras críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. “Passamos dois anos arrumando a casa. Passamos dois anos, fazendo reparo na desgraceira que foi feita. Inclusive, na economia para tentar ganhar as eleições foram gastos equivalente a R$ 300 bilhões nesse país, para ver se ganhava as eleições”, citou.

“Não vou parar com a reforma agrária”

Sobre as entregas desta sexta-feira, Lula também disse que o governo vai continuar fazendo reformas agrárias pelo país. “O Brasil tem mais ou menos 5 milhões de pequenas propriedades rurais, dessas propriedades, mais de 4,5 milhões tem até 100 hectares, ou seja, 85% das propriedades são até 100 hectares, portanto são pequenos e médios produtores”, explicou Lula.

“São essa gente que coloca comida na nossa boca, são essa gente que produz comida de verdade, para alimentar a gente, para fazer merenda escolar, e para sustentar, inclusive, os grandes fazendeiros. Porque o cara que tem uma grande fazenda de soja ele não cria uma galinha caipira porque não é rentável, mas vai comprar do pequeno produtor. É por isso que vamos continuar fazendo reforma agrária nesse país”, disse.

Na agenda oficial, o presidente Lula assinou um acordo de cooperação técnica com o governo do estado que pretende acelerar a regularização fundiária de 1,9 milhão de hectares, equivalente a cerca de 7% do território do estado que atualmente pertence à União.

No evento, Lula regularizou sete novos assentamentos que terão capacidade para beneficiar 896 famílias. Além disso, entregou 169 títulos de regularização fundiária em terras públicas federais para agricultores familiares e 17 títulos de propriedade para assentados da reforma agrária.

Os sete Projetos de Assentamento contemplados foram: PA Taboca II (930 ha, 39 unidades familiares); PA Recanto da Esperança (781 ha, 57 UF); PA Recanto do Bebedouro (800 ha, 50 UF); PA Águas Claras (1.162 ha, 84 UF); PA Vitória IV (382 ha, 20 UF); PA Santa Maria (4.943 ha, 292 UF); e PA Esmeralda (6.557 ha, 354 UF).

Outra medida do governo federal foi entregar 350 títulos de regularização fundiária para moradores de São Bento (TO). Com essa doação, a prefeitura poderá emitir os títulos individuais, consolidando a posse dos terrenos onde essas famílias já construíram suas casas. Esta é a segunda entrega na localidade, de um total que beneficiará 1.028 famílias.

