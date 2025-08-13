‘O Brasil não aguenta mais Lula e o PT’, diz Tarcísio
Cotado como candidato à Presidência em 2026, governador de SP criticou a gestão petista
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), criticou o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante evento do BTG Pactual nesta quarta-feira (13).
“O mundo está de portas abertas para o Brasil e a gente andando em uma ciranda, discutindo picuinha. O Brasil não aguenta mais excesso de gasto, aumento de imposto e corrupção. O Brasil não aguenta mais o PT, o Brasil não aguenta mais o Lula”, disse Tarcísio.
“Estamos há 40 anos discutindo a mesma pessoa e estamos perdendo alguns bondes. O bonde da transição energética, da biotecnologia e da economia do conhecimento”, criticou.
O governador participou do evento ao lado de outros mandatários regionais, a exemplo dos governadores Ratinho Jr. (PSD-PR); Ronaldo Caiado (União-GO); e Eduardo Leite (PSD-RS).
Todos são cotados para serem candidatos à Presidência em 2026 representando a direita. Tarcísio, porém, é o que tem menos resistência na ala mais próxima ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), sendo ex-ministro dele.
Nas declarações dos demais governadores, todos se colocaram como uma “nova safra” política e criticaram a gestão Lula.
Tarcísio ainda indicou saber qual é a “receita fiscal” para o Brasil, sendo a reforma orçamentária, a desindexação e a reforma de benefícios.
“Sabemos exatamente o que tem que ser feito, não é difícil saber, o receituário está posto na mesa. Tem uma crise maior, que é a crise moral. E aqui a gente tem o receituário também. Tem se falado dessa safra de governadores, e temos uma excelente safra. Não precisamos mais da mentalidade atrasada”, prosseguiu.
