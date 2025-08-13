‘O Brasil não aguenta mais Lula e o PT’, diz Tarcísio Cotado como candidato à Presidência em 2026, governador de SP criticou a gestão petista Brasília|Do R7 13/08/2025 - 15h28 (Atualizado em 13/08/2025 - 15h53 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Tarcísio de Freitas criticou o governo de Lula durante evento do BTG Pactual.

Ele afirmou que o Brasil não aguenta mais o PT e os problemas relacionados à corrupção e aumento de impostos.

Tarcísio é cotado como candidato à Presidência em 2026 e se destaca entre outros governadores representando a direita.

Propôs reformas fiscais e destacou a necessidade de uma nova mentalidade política para enfrentar crises no país. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

O governador ainda indicou ter a 'receita fiscal' para o Brasil Marceli S. Camargo / Governo do Estado de SP - 13.08.2025

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), criticou o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante evento do BTG Pactual nesta quarta-feira (13).

“O mundo está de portas abertas para o Brasil e a gente andando em uma ciranda, discutindo picuinha. O Brasil não aguenta mais excesso de gasto, aumento de imposto e corrupção. O Brasil não aguenta mais o PT, o Brasil não aguenta mais o Lula”, disse Tarcísio.

“Estamos há 40 anos discutindo a mesma pessoa e estamos perdendo alguns bondes. O bonde da transição energética, da biotecnologia e da economia do conhecimento”, criticou.

O governador participou do evento ao lado de outros mandatários regionais, a exemplo dos governadores Ratinho Jr. (PSD-PR); Ronaldo Caiado (União-GO); e Eduardo Leite (PSD-RS).

‌



Todos são cotados para serem candidatos à Presidência em 2026 representando a direita. Tarcísio, porém, é o que tem menos resistência na ala mais próxima ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), sendo ex-ministro dele.

Nas declarações dos demais governadores, todos se colocaram como uma “nova safra” política e criticaram a gestão Lula.

‌



Tarcísio ainda indicou saber qual é a “receita fiscal” para o Brasil, sendo a reforma orçamentária, a desindexação e a reforma de benefícios.

“Sabemos exatamente o que tem que ser feito, não é difícil saber, o receituário está posto na mesa. Tem uma crise maior, que é a crise moral. E aqui a gente tem o receituário também. Tem se falado dessa safra de governadores, e temos uma excelente safra. Não precisamos mais da mentalidade atrasada”, prosseguiu.

