Lula diz que, se for candidato em 2026, não perde as eleições Não é a primeira vez que petista comenta reeleição, quando estará com 81 anos; ele condiciona a decisão à própria saúde Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 12/08/2025 - 20h52 (Atualizado em 12/08/2025 - 20h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Caso decida concorrer, será a sétima eleição presidencial de Lula Bruno Peres/Agência Brasil - 07.08.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou nesta terça-feira (12) que, caso decida concorrer à reeleição em 2026, não perde a disputa. Não é a primeira vez que o petista comenta a possibilidade de concorrer à reeleição em 2026, quando estará a poucos dias de completar 81 anos. O presidente condiciona a decisão, no entanto, ao próprio estado de saúde.

Seria a sétima eleição presidencial de Lula — ele se elegeu deputado federal em 1986 e disputou os pleitos gerais de 1989, 1994, 1998, 2002, 2006 e 2022.

“Se eu decidir ser candidato, pode ficar certo que eu não perderia a eleição”, destacou, ao comentar possíveis adversários. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), além estar em prisão domiciliar e ser réu no STF (Supremo Tribunal Federal), está inelegível até 2030.

“Seria bom que saísse o [governador do Paraná] Ratinho, o governador de Goiás [Ronaldo Caiado], o [governador de Minas Gerais] Zema. Todo mundo, quanto mais sair, melhor, não tenho preocupação. Tenho certeza do que estou fazendo neste país. Tenho certeza que, quando chegar a época das eleições, o povo, a mulher, o católico, o evangélico vai comparar o mundo que vivia e o que está vivendo. Se achar que está pior, paciência. É porque eu não soube explicar”, afirmou em entrevista à rádio BandNews.

‌



Apoio a Lula sobe, mas maioria rejeita reeleição

A rodada da pesquisa Genial/Quaest divulgada na segunda quinzena de julho mostra que a rejeição à candidatura de Lula em 2026 caiu nos últimos dois meses. Ainda assim, a maioria dos brasileiros continua contrária à reeleição do presidente.

Em contrapartida, a resistência ao retorno de Bolsonaro à disputa segue mais alta: 62% defendem que ele desista da corrida e apoie outro nome da direita.

‌



Segundo o levantamento, 58% dos entrevistados acreditam que Lula não deveria tentar um novo mandato em 2026. Em maio, esse índice era de 66%.

O apoio à candidatura subiu de 32% para 38% no mesmo período. A oscilação mostra uma leve melhora na percepção do eleitorado, embora o cenário ainda seja majoritariamente desfavorável.

‌



No caso de Bolsonaro, o número dos que preferem que ele abra mão da candidatura caiu de 65% para 62% entre maio e julho. Já o grupo favorável à sua permanência na disputa oscilou de 26% para 28%.

Apesar da variação, o ex-presidente segue enfrentando maior resistência do que Lula.

Falas anteriores

No início do mês passado, Lula declarou que, se tudo der certo, ele será o primeiro chefe do Executivo brasileiro a ser eleito quatro vezes.

“Tem gente que pensa que o governo já acabou, que já está pensando em eleição, eles não sabem o que eu estou pensando. Então, se preparem, porque se tudo tiver como estou pensando, esse país vai ter pela primeira vez um presidente eleito por quatro vezes”, afirmou.

Em julho do ano passado, Lula admitiu a possibilidade de concorrer à reeleição para evitar a “extrema-direita” no poder.

À época, no entanto, o petista declarou não saber, ainda, se participará das eleições do próximo ano.

“A reeleição é uma coisa mais complicada, porque uma pessoa pode mentir para todo mundo, mas não pode mentir para si mesmo. A única possibilidade que eu tenho dito de voltar a concorrer a uma eleição é se ficar claro que a extrema-direita pode querer voltar neste país. E aí, sinceramente, se eu tiver com saúde, eu não vou deixar”, afirmou naquela ocasião.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp