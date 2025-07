‘O Pix é nosso, my friend’, posta governo federal após anúncio de investigação por parte dos EUA Governo diz que ‘Pix é do Brasil e dos brasileiros’ após EUA citarem método de pagamento em processo de investigação comercial Brasília|Luiza Marinho*, do R7, em Brasília 16/07/2025 - 16h50 (Atualizado em 16/07/2025 - 16h57 ) twitter

'O Pix é do Brasil e dos brasileiros', diz postagem do governo federal

Após os Estados Unidos anunciarem que a investigação comercial sobre o Brasil por supostas práticas desleais vai apurar o uso do Pix, o governo federal fez uma publicação nas redes sociais nesta quarta-feira (16) defendendo o método de pagamento.

A publicação foi uma resposta às declarações do governo norte-americano de que o Pix representaria uma ameaça às empresas americanas. “O Pix é do Brasil e dos brasileiros! Parece que nosso Pix vem causando um ciúme danado lá fora, viu? Tem até carta reclamando da existência do nosso sistema. Seguro, sigiloso e sem taxas”, diz uma parte da postagem.

O governo destacou que o Pix é um sistema “seguro, sigiloso e sem taxas”, desenvolvido pelo Banco Central, e comentou que o Brasil é soberano nas decisões sobre sua infraestrutura financeira.

O texto também exaltou o sucesso da ferramenta, que já é o meio de pagamento mais usado no país, com mais de 175 milhões de usuários.

Investigação do Pix

Ao anunciar a investigação sobre o Brasil, os EUA afirmaram que há vantagens indevidas concedidas pelo governo brasileiro a serviços próprios de pagamento eletrônico, o que prejudicaria a competitividade de empresas americanas do setor.

Embora o Pix não seja citado nominalmente, a referência clara a sistemas criados por órgãos públicos inclui o método instantâneo, hoje onipresente nas transações no país.

Além disso, os EUA acusam o Brasil de impor restrições à transferência internacional de dados e de adotar medidas judiciais contra plataformas digitais dos Estados Unidos, incluindo multas, suspensões e ameaças legais a executivos.

Há ainda críticas à responsabilização de redes sociais por conteúdos de usuários e à suposta censura de publicações sem ordem judicial prévia.

Tensão diplomática

A postagem do governo ocorre em meio ao crescente atrito entre os governos dos presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump.

No início do mês, o presidente norte-americano anunciou uma tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros exportados para os EUA, a partir de 1º de agosto.

Para justificar o imposto, Trump reclamou de “perseguição” ao ex-presidente Jair Bolsonaro e “ataques” à liberdade econômica e à expressão de empresas americanas por parte da Justiça brasileira.

*Sob supervisão de Leonardo Meireles

