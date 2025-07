Frigoríficos do MS interrompem atividades devido à tarifa dos EUA Nova taxação americana força busca por novos mercados para carne bovina Jornal da Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/07/2025 - 15h55 (Atualizado em 16/07/2025 - 15h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Produtores já cancelam exportações aos EUA com medo de perder as mercadorias

Os frigoríficos de Mato Grosso do Sul paralisaram suas atividades após a decisão dos Estados Unidos de impor uma tarifa de importação de 50% sobre produtos brasileiros. Essa medida afeta significativamente o setor de carne bovina, que tem parte expressiva de sua produção destinada ao mercado americano. Com a nova taxação, as exportações para os EUA se tornam inviáveis, obrigando as empresas a procurar mercados alternativos para seus produtos.

Hudson Bessa, economista da Fipecafi (Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras), destacou que além do setor de carnes, outros segmentos como semi-manufaturados e celulose também enfrentam dificuldades com a imposição tarifária. A situação pode acelerar negociações com blocos econômicos como o Mercosul e a União Europeia na busca por diversificação das exportações brasileiras. A expectativa é que novos acordos comerciais ajudem a mitigar os impactos negativos das tarifas elevadas impostas pelos EUA.

Assista ao vídeo - Produtores já cancelam exportações aos EUA com medo de perder as mercadorias

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!