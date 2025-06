Acareação entre Mauro Cid e Braga Netto será em 24 de junho, decide Moraes Ministro negou pedido feito por Braga Netto para adiar sessão para 27 de junho Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 17/06/2025 - 20h01 (Atualizado em 17/06/2025 - 20h01 ) twitter

Acareação entre Mauro Cid e Braga Netto será fechada e sem transmissão Montagem - Ton Molina/STF e Fellipe Sampaio/STF

A acareação entre o general Braga Netto e o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, será em 24 de junho, conforme decidiu o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes.

Braga Netto tinha pedido ao ministro para adiar a acareação para 27 de junho, visto que um dos advogados dele está em viagem internacional. Contudo, Moraes destacou que o militar é representado por outros cinco advogados e que é necessário a presença de ao menos um deles no dia da audiência.

“Assim, os demais advogados regularmente constituídos pelo réu Walter Souza Braga Netto poderão participar da acareação solicitada pelo próprio requerente, sendo pacífica a orientação desta Suprema Corte no sentido de que o indeferimento do pedido de adiamento não acarreta cerceamento de defesa quando, havendo múltiplos advogados habilitados a atuar na causa, apenas um deles está impossibilitado de comparecimento”, escreveu o ministro na decisão.

Uma acareação é um ato processual no qual duas ou mais pessoas são colocadas frente a frente para confrontar as versões que deram em depoimentos anteriores, quando há contradições relevantes entre elas.

Braga Netto deixará a prisão no Rio de Janeiro para comparecer ao STF e participar da acareação presencialmente.

Interrogatório de Braga Netto

Na semana passada, Braga Netto foi interrogado por Alexandre de Moraes e negou ter conhecimento do Punhal Verde Amarelo, plano elaborado pelo esquadrão de elite do Exército, os chamados “kids pretos”, contra autoridades.

Descartou, ainda, ter repassado a Mauro Cid dinheiro dentro de uma sacola de vinho para que fosse entregue a militares que faziam parte do esquema.

O general está preso desde dezembro do ano passado sob a acusação de obstruir a investigação sobre a tentativa de golpe de Estado e tentar obter detalhes dos depoimentos de delação de Cid.

