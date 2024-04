Ônibus seguem horários de domingo e metrô funciona das 7h às 19h nesta quarta no DF Neste Dia do Trabalhador, funcionamento do transporte será reduzido; horários estão disponíveis no DF no Ponto

Rodoviária Plano Piloto DF Rodoviária Plano Piloto DF (Acácio Pinheiro/Agência Brasília)

Nesta quarta-feira (1), feriado do Dia do Trabalhador, os ônibus do Distrito Federal vão rodar seguindo o horário de domingo. A informação foi divulgada pela Secretaria de Transporte e Mobilidade. Já no caso do metrô, o horário de funcionamento será das 7h às 19h.

As informações do transporte também podem ser consultadas pelo DF no Ponto, aplicativo que permite a consulta de itinerário e linhas de ônibus, além de permitir a visualização dos trajetos e informações dos pontos de parada.

Comércio

As lojas de rua e shoppings do Distrito Federal também estarão abertas normalmente, segundo informou o Sindicato do Comércio Varejista. No entanto, cada estabelecimento é responsável por definir o próprio horário de funcionamento.