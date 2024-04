Ex-chefe do Procon de Formosa é preso por suspeita de corrupção Servidor oferecia ‘descontos’ em multas de comerciantes caso eles pagassem com dinheiro em espécie

Vídeo flagrou servidor recebendo valores de comerciantes (PCGO/Divulgação)

A Polícia Civil do Goiás prendeu na manhã desta quarta-feira (30) o ex-chefe do Procon de Formosa, suspeito de corrupção. Segundo o delegado da 1ª Delegacia Distrital de Polícia de Formosa, Paulo Henrique, após multar os comerciantes, o servidor dizia que tinha conseguido um desconto, mas o valor deveria ser pago “em dinheiro em espécie e diretamente em suas mãos”.

A polícia também identificou “transferência via PIX” recebidas pelo servidor. O ex-chefe do Procon foi exonerado do cargo devido à repercussão do caso e preso preventivamente.

Também nesta terça, a polícia cumpriu mandado de busca e apreensão na casa onde ele mora e na sede do Procon. Ele foi levado à unidade prisional de Formosa.

Paulo Henrique diz que as investigações continuam para identificar se mais pessoas estariam envolvidas no esquema.