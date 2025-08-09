Conselho de segurança da ONU fará reunião de emergência neste sábado para debater plano de Israel de tomar Gaza Mansour realizou consultas ontem com os países-membros e se reuniu com o Conselho de Embaixadores Árabes Internacional|Do Estadão Conteúdo 09/08/2025 - 09h12 (Atualizado em 09/08/2025 - 09h12 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU será realizada no sábado para discutir o plano de Israel sobre Gaza.

Vários países, incluindo Reino Unido e França, solicitaram a reunião, enquanto os EUA se opuseram.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, expressou preocupação com a decisão de Israel e pediu um cessar-fogo permanente.

A ONU reiterou que Israel deve cumprir suas obrigações segundo o direito internacional, destacando a necessidade de um Estado palestino viável. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Conselho de segurança da ONU fará reunião de emergência Juan Seguí Moreno/Divulgação - Arquivo

O Conselho de Segurança da ONU fará uma reunião de emergência neste sábado (9), para abordar o plano de Israel de tomar o controle da Cidade de Gaza. O representante palestino nas Nações Unidas, Ryad Mansour, disse que vários países solicitaram a reunião após a decisão do governo israelense.

O Panamá, que ocupa a presidência do Conselho este mês, afirmou que o pedido ao plenário, formado por 15 membros, foi feito por Reino Unido, Dinamarca, França, Grécia e Eslovênia. A solicitação foi apoiada por Argélia, Rússia, China, Somália, Guiana, Paquistão, Coreia do Sul e Serra Leoa. Os EUA, aliado mais próximo de Israel, foram contra. As reuniões do Conselho de Segurança, porém, não costumam produzir resultados práticos.

Mansour realizou consultas ontem com os países-membros e se reuniu com o Conselho de Embaixadores Árabes. O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse que estava “alarmado” com a decisão de Israel e afirmou que ela representa uma escalada perigosa que ameaça aprofundar as já catastróficas consequências da guerra para os palestinos. “Ela pode pôr em perigo mais vidas incluindo os reféns israelenses restantes”, afirmou Guterres, em comunicado divulgado por sua porta-voz, Stephanie Tremblay.

O secretário-geral reiterou seu apelo urgente por um cessar-fogo permanente, além de acesso para entrega de ajuda humanitária irrestrita em toda Faixa de Gaza e pela libertação imediata e incondicional de todos os reféns.

Obrigações

A ONU voltou a cobrar que Israel cumpra suas obrigações, segundo o direito internacional. O comunicado recorda que, em parecer consultivo de 19 de julho, a Corte Internacional de Justiça (CIJ) determinou que Israel deve “cessar imediatamente todas as novas atividades de assentamento, retirar todos os colonos do território palestino ocupado e encerrar sua presença ilegal” na região, incluindo Gaza, Cisjordânia e Jerusalém Oriental.

De acordo com o comunicado de Guterres, não haverá solução sustentável para este conflito sem o fim da ocupação israelense e a criação de um Estado palestino viável. Ele enfatizou que “Gaza é e deve permanecer uma parte integrante de um Estado palestino”.

