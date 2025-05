Operação desarticula plano de expansão territorial do Comando Vermelho no DF e Entorno Cerca de 80 policiais das forças de segurança estiveram em endereços da capital federal, em Valparaíso de Goiás e na Papuda Brasília|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 20/05/2025 - 08h53 (Atualizado em 20/05/2025 - 09h27 ) twitter

Nesta terça, 29 mandados são cumpridos no DF, Entorno e na Papuda Reprodução/PMDF - 20.5.2025

A FICCO/DF (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Distrito Federal) cumpre, nesta terça-feira (20), 29 mandados de busca e apreensão no âmbito de uma investigação que visa desarticular um plano de expansão territorial do Comando Vermelho, facção criminosa do Rio de Janeiro, no Distrito Federal e Entorno.

Cerca de 80 policiais das forças de segurança estiveram em endereços da capital federal, em Valparaíso de Goiás (GO) e no Complexo Penitenciário da Papuda.

Segundo informações da PMDF (Polícia Militar do Distrito Federal), um homem de 34 anos, residente na cidade goiana, foi um dos alvos de mandado de busca e apreensão.

A equipe — composta por 15 policiais e quatro viaturas — se deslocou até o endereço indicado, garantindo a segurança do local durante o cumprimento do mandado. No momento da diligência, duas testemunhas estavam presentes e acompanharam a atuação dos agentes.

Investigação

A ação de hoje é um desdobramento da Operação Fragmentado, deflagrada em agosto do ano passado. Na ocasião, foram cumpridos dois mandados contra um advogado acusado de promover a comunicação entre integrantes da facção — presos ou em liberdade.

As investigações começaram ainda em 2024, quando policiais penais apreenderam diversos fragmentos de bilhetes que, reunidos, indicaram indícios da atuação ilegal de um advogado.

O profissional investigado foi preso e, na segunda fase da operação, outra advogada também foi alvo, devido a indícios de que promovia a comunicação ilícita entre criminosos.

Na ocasião, os investigadores encontraram pistas de uma suposta tentativa de aliança entre um grupo criminoso de atuação nacional e uma facção criminosa local.

Policiais penais estiverem nas celas de membros das organizações Divulgação/PMDF - 20.5.2025

“Apurou-se que, de modo dissimulado, uma das facções não tem cumprido os termos do acordo firmado a partir de comunicações entre as lideranças dos grupos criminosos, intermediadas por advogados”, afirmou a PF à época.

FICCO

A FICCO/DF é composta por integrantes da Polícia Federal, SENAPEN (Secretaria Nacional de Políticas Penais), PPDF (Polícia Penal do Distrito Federal), PMDF (Polícia Militar do Distrito Federal) e PCDF (Polícia Civil do Distrito Federal), para promover a integração e cooperação entre os órgãos de segurança pública. A força-tarefa integra o Plano de Enfrentamento à Criminalidade Violenta, coordenado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, com foco na repressão qualificada às organizações criminosas e na redução da violência.

