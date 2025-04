Oposição se reúne com Bolsonaro e mantém pressão para anistia ao 8 de Janeiro Deputados insistem em obstrução, criticada por governistas; projeto contrário ao perdão por atos também entra em jogo Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 01/04/2025 - 12h26 (Atualizado em 01/04/2025 - 13h33 ) twitter

Deputados do PL em reunião com o ex-presidente Jair Bolsonaro, nesta terça-feira Divulgação - 1º.04.2025

Deputados da oposição se reuniram com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na manhã desta terça-feira (1º). O encontro confirmou a estratégia para atrapalhar o andamento de pautas ao longo da semana na Câmara. A intençao é garantir o projeto de anistia aos envolvidos em atos extremistas do 8 de Janeiro.

Pelo acordado entre oposicionistas, a intenção é afetar votações nas comissões e no próprio plenário da Casa. O PL, que tem a maior bancada — com 92 deputados — avalia os próximos dias como “decisivos” e insiste para que a anistia seja analisada direto em plenário, sem passar por comissões.

“A orientação é para obstruir todas as pautas”, afirmou o líder da oposição, deputado Zucco (PL-RS). O pedido formal do partido também é pauta de uma reunião do líder do partido, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). Ainda não há uma posição oficial ligada aos próximos passos da anistia na Câmara.

Governistas criticam anistia

De outro lado, governistas criticam o eventual avanço do perdão ligado ao 8 de janeiro, com o discurso de que uma análise do projeto na Câmara poderá levar a uma crise institucional com o STF (Supremo Tribunal Federal).

A avaliação do líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), é de que os pedidos para o texto não devem avançar, conforme indicou nesta terça-feira.

“Pautar esse projeto seria levar o Poder Legislativo a uma brutal crise institucional. Tenho certeza que as principais lideranças da Casa vão agir com o máximo de responsabilidade neste momento. Há muito blefe e desespero por parte da oposição.”, afirmou, em rede social.

O líder também considera que a defesa da proposta é voltada para beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, agora réu no STF em julgamento que vai apurar a tentativa do golpe de Estado.

Outros nomes do governo minimizam o impacto da obstrução do PL, por considerar que não estão previstas pautas polêmicas, que dependam diretamente dos votos dos deputados.

Um novo projeto para vetar a anistia aos investigados por golpe foi apresentado nesta semana. A proposta, da deputada Duda Salabert (PDT-MG), propõe que a concessão da anistia fique proibida.

