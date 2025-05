Com aumento de 7,6%, governo do DF prevê orçamento de R$ 71,7 bilhões para 2026 São R$ 44 bi de receita própria e R$ 27,7 bi do Fundo Constitucional; projeto será enviado à CLDF nesta quinta Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 15/05/2025 - 18h21 (Atualizado em 15/05/2025 - 18h54 ) twitter

Orçamento previsto para 2026 é 7,6% maior que no ano anterior Pedro Ventura/Agência Brasília - Arquivo

O GDF (Governo do DF) vai enviar à CLDF (Câmara Legislativa do DF) nesta quinta-feira (15) o projeto de lei que trata do orçamento previsto para o Distrito Federal no ano de 2026. A previsão é de R$ 71,7 bilhões. Esse valor representa um aumento de 7,6% se comparado com o ano passado, que teve R$ 66,6 bilhões . Do total da receita, a estimativa da SEEC (Secretaria de Economia) é que R$ 27,7 bilhões sejam do FCDF (Fundo Constitucional do DF).

O projeto precisa ser avaliado pelos deputados distritais e aprovado ainda este ano. A LDO (Lei de Diretrizes orçamentárias) identifica as prioridades que foram estabelecidas no PPA (Plano Plurianual), prevendo então a receita e estabelecendo a programação de despesas para exercício financeiro.

A expectativa é que o valor do Fundo seja dividido entre R$ 12,7 bilhões para a segurança pública, R$ 9 bilhões para a saúde e R$ 6 bilhões para a educação.

O fundo é uma verba que o governo federal repassa ao Distrito Federal por ser a sede dos Poderes da República e é usada para ajudar no custeio da segurança pública, da saúde e da educação da capital.

Receita própria

De acordo com o subsecretário de Orçamento Público da pasta, André Moreira Oliveira, a previsão é que a receita própria do DF para 2026 seja de R$ 44 bilhões, R$ 2,4 bilhões a mais que em 2025.

“Deste total, 62,7% corresponde à arrecadação tributária”, declara.

O texto apresentando também prevê o investimento de R$ 6 bilhões para novas contratações, com possibilidade de quase 30 mil novos servidores.

