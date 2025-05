Pacote antifraude do INSS: Motta avalia nomes e prevê indicar relator até sexta-feira Nome escolhido vai reunir sugestões apresentadas na Câmara, como proibição de descontos e aumento de valores no ressarcimento Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 22/05/2025 - 14h54 (Atualizado em 22/05/2025 - 15h14 ) twitter

Hugo Motta Marina Ramos/Câmara dos Deputados - 22.05.2025

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), trabalha na escolha de um nome para relatar o ‘pacote antifraude do INSS‘. A intenção, conforme apurou o R7, é chegar a um nome até sexta-feira (23).

O prazo foi confirmado pelo próprio presidente e passa por uma escolha em disputa pelo grande número de parlamentares que querem representar o texto. Todas as próximas etapas dependem dessa definição.

O relator a ser escolhido vai avaliar uma lista de 53 projetos contra fraudes entre aposentados e pensionistas. Uma das propostas em destaque é voltada para proibir descontos automáticos na folha de pagamentos.

Em outras frentes, projetos querem ampliar valores a serem devolvidos às vítimas e agravar as penas contra golpes a beneficiários. Uma das intenções é que o crime passe a ser avaliado como hediondo — considerados de extrema gravidade e que não podem ser compensados por fiança.

Todas as sugestões serão avaliadas pela futura escolha de relatoria. Inicialmente, os projetos estavam previstos para serem analisados na próxima semana, mas o grande volume de propostas devem fazer com que o projeto leve mais uma semana para voltar à pauta da Câmara.

