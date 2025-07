Para Dino, houve intolerável estratégia de retaliação política Segundo o ministro, a coação de Jair Bolsonaro assume uma forma inédita o ‘sequestro’ da economia de uma nação Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 18/07/2025 - 14h01 (Atualizado em 18/07/2025 - 14h06 ) twitter

Para Dino, houve intolerável estratégia de retaliação política Antonio Augusto/STF

O ministro Flávio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal), afirmou nesta sexta-feira (18) a coação do ex-presidente Jair Bolsonaro é uma “intolerável estratégia de retaliação política, que afronta a soberania nacional ao constranger as instituições públicas brasileiras”.

A declaração foi dada em voto para manter decisão do ministro Alexandre de Moraes, que fixou medidas cautelares, como o uso de tornozeleira ao ex-presidente.

“A fim de que suas decisões sejam subalternas à vontade pessoal de líder político de Estado estrangeiro”.

Para Dino, esta coação assume uma forma inédita o “sequestro” da economia de uma nação, ameaçando empresas e empregos.

“Mas esse “sequestro” certamente merecerá muitos estudos acadêmicos, inclusive nas Universidades dos Estados Unidos, por seu caráter absolutamente esdrúxulo determinou o uso de tornozeleira no ex-presidente.

A Primeira Turma do STF formou maioria para manter decisão do ministro Alexandre de Moraes que impôs medidas cautelares ao ex-presidente Jair Bolsonaro, como tornozeleira eletrônica e proibição de redes sociais.

A Polícia Federal cumpriu na manhã desta sexta-feira (18) dois mandados de busca na residência do ex-presidente.

Em nota, a defesa do ex-presidente afirmou que recebeu com “surpresa e indignação” a imposição de medidas cautelares “severas” contra ele. Segundo os advogados, Bolsonaro sempre cumpriu com todas as determinações do Poder Judiciário.

