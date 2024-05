Petrobras anuncia doação de R$ 5,6 milhões a dois municípios do Rio Grande do Sul Canoas e Esteio, que ficam na Grande Porto Alegre, têm unidades da empresa; valor será usado na compra de comida e eletrodomésticos

Maior empresa do país aprovou doação ao RS (Concresul/Divulgação — 3.5.2024)

A Petrobras, maior empresa do Brasil em valor de mercado, anunciou nesta segunda-feira (6) a doação de R$ 5,6 milhões aos municípios gaúchos de Canoas e Esteio, na Grande Porto Alegre, afetados pelas inundações que já deixaram pelo menos 85 mortos no Rio Grande do Sul. As duas cidades tem unidades ativas da companhia — a Refinaria Alberto Pasqualini (REFAP), que abrange os dois municípios, e a Unidade Termelétrica Canoas.

“O montante será destinado ao Movimento União BR, por meio do Instituto da Criança, uma organização sem fins lucrativos, para aquisição de itens de primeira necessidade, tais como cestas básicas e eletrodomésticos, entre outros, para atendimento às vítimas”, afirma a estatal, em nota. “Estas ações da Petrobras complementam outras medidas emergenciais que já vêm sendo tomadas pela companhia como a campanha de voluntariado para doações de itens de alimentação, limpeza e higiene para as famílias atingidas”, diz o texto.

“Essa é a maior catástrofe natural do estado do Rio Grande Sul, sem precedentes históricos em abrangência e número de pessoas afetadas, e a Petrobras se solidariza com as vítimas cumprindo seu papel de empresa socialmente responsável. Estamos sempre atentos às possibilidades de colaborar com a sociedade em momentos de crise”, disse o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates.

A partir de quarta-feira (8), o estado volta a ficar em alerta com a previsão de mais temporais. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o aumento da chuva está previsto para as regiões sul, metropolitana, para a serra e o litoral norte do Rio Grande do Sul.