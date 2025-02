Petrobras convocará mais 1.780 aprovados em concurso de nível técnico Mais de 700 profissionais serão contratados neste primeiro semestre Brasília|Do R7 30/01/2025 - 23h43 (Atualizado em 30/01/2025 - 23h43 ) twitter

Mais de 700 profissionais serão contratados neste primeiro semestre Fernando Frazão/Agência Brasil

A Petrobras anunciou nesta quinta-feira (30) que vai contratar neste ano 1.780 novos empregados, que foram aprovados no concurso público Petrobras PSP 2023.2, voltado para cargos de nível técnico. Segundo a estatal, esses candidatos estavam no cadastro de reserva e começaram a ser chamados na quarta (29). Mais de 700 profissionais serão convocados já neste primeiro semestre de 2025.

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, afirma que as convocações ao longo de 2025 serão fundamentais para novos projetos de investimentos. O planejamento da empresa é que os candidatos admitidos em 2025 sejam direcionados, em sua maioria, para as áreas de Processos Industriais e de Exploração e Produção. O processo seletivo tem cotas de 20% para pessoas com deficiência e 20% para negros.

As vagas a serem preenchidas serão nas regiões Nordeste, Sul e Sudeste. No Nordeste, estarão nos municípios de Ipojuca (PE) e Recife. Já no Sul e Sudeste, em Betim (MG), Belo Horizonte, Cubatão (SP), Duque de Caxias (RJ), Itaboraí (RJ), Macaé (RJ), Mauá (SP), Paulínia (SP), Rio de Janeiro, Santos (SP), São José dos Campos (SP), São Paulo, Vitória, Araucária (PR), Canoas (RS), Porto Alegre e Curitiba.

Antes desses 1.780 novos empregados, a empresa já tinha convocado cerca de mil ao longo de 2024. O cadastro de reserva do concurso é válido até 17 de dezembro de 2025, com possibilidade de prorrogação por mais 18 meses.

Segundo a Petrobras, as contratações atendem às necessidades da empresa em um momento de retomada e expansão de investimentos em várias regiões do país.

“O Plano de Negócios Petrobras 2025-2029, com mais de 111 bilhões de dólares de investimentos previstos, tem potencial estimado de gerar mais de 315 mil empregos diretos e indiretos em 5 anos, através de projetos rentáveis de exploração e produção, diversificação do parque industrial, transição energética justa e sustentabilidade.”