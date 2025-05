Tentativa de golpe: Moraes determina envio de material da PF a Bolsonaro e mais 6 réus Réus do núcleo 1 de acusados pela PGR devem receber documentação usada pela Polícia Federal ao longo das investigações Brasília|Do R7 13/05/2025 - 11h45 (Atualizado em 13/05/2025 - 11h52 ) twitter

Moraes mandou PF enviar material de forma imediata Fellipe Sampaio/STF - 6.5.2025

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Federal envie imediatamente ao ex-presidente Jair Bolsonaro e outros seis réus no caso que apura uma tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022 todo o material apreendido que foi usado nas investigações.

Segundo a decisão do ministro, a PF precisa enviar um link aos emails dos advogados dos réus para que eles façam o download dos documentos.

Além de Bolsonaro, devem receber os documentos os demais réus do núcleo 1 de acusados pela PGR (Procuradoria Geral da República):

Walter Braga Netto , general de Exército, ex-ministro e vice de Bolsonaro na chapa das eleições de 2022 ;

, general de Exército, ex-ministro e vice de Bolsonaro na chapa das eleições de ; Alexandre Ramagem , ex-diretor da Abin ( Agência Brasileira de Inteligência) ;

, ex-diretor da ( ; Anderson Torres , ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal ;

, ex-ministro da e ex-secretário de segurança do ; Almir Garnier , ex-comandante da Marinha ;

, ex-comandante da ; Paulo Sérgio Nogueira , general do Exército e ex-ministro da Defesa ;

, general do Exército e ex-ministro da ; Mauro Cid, delator e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.

O general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, também réu no STF, ainda não informou à corte um endereço de email para receber o material.

De acordo com Moraes, os documentos que serão enviados aos réus não foram, até o presente momento, juntados aos autos nem utilizados como prova nas investigações. Além disso, o Ministério Público não os usou como fundamento para o oferecimento da denúncia.

A Polícia Federal informou ao ministro que organizou e armazenou todo o material em servidores próprios, de maneira a facilitar e garantir o total acesso à PGR e a todas as defesas dos réus.

