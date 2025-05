Vítimas de fraude no INSS podem pedir devolução de dinheiro a partir de hoje INSS já notificou 9,4 milhões de aposentados e pensionistas sobre descontos; devolução de valores pode ser solicitada por aplicativo Brasília|Do R7, em Brasília 14/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 14/05/2025 - 02h00 ) twitter

Aviso pode ser feito pelo app ou pelo telefone 135 Reprodução/Governo Federal - arquivo

Os 9,4 milhões de aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) que tiveram descontos na folha de pagamento nos últimos anos podem informar à autarquia a partir desta quarta-feira (14) se autorizaram ou não os abatimentos nos benefícios. Quem não reconhecer os valores descontados poderá solicitar a devolução do dinheiro.

O beneficiário precisar informar ao INSS se reconhece ou não os descontos realizados pelo aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135. Os dois canais de atendimento também podem ser usados para o aposentado ou pensionista pedir o dinheiro de volta.

Faça o download do aplicativo:

• Para Android (Google Play)

‌



• Para iPhone (App Store)

Aposentados e pensionistas que tiveram descontos indevidos em seus benefícios receberão a devolução dos valores com atualização monetária.

‌



A restituição seguirá o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), que corrige os valores pela inflação acumulada no período.

Veja o passo a passo para pedir o dinheiro de volta

Acesse o aplicativo Meu INSS;

Dentro do app, após fazer login, clique no ícone do sininho, no canto superior direito da tela;

Se você não tiver nenhum desconto, verá uma mensagem como esta: “Fique tranquilo, nenhum desconto foi feito no seu benefício”;

Caso você tenha algum desconto associativo, você verá uma mensagem com o nome da entidade que fez o desconto e o período em que os valores foram cobrados.

Outra forma de verificar se houve algum desconto indevido é consultando o extrato de pagamento dentro do próprio aplicativo. Faça assim:

‌



Na página inicial do app, clique em “Extrato de benefício”;

Escolha o número do seu benefício;

Verifique se há descontos de mensalidade associativa que você não reconhece.

Se o segurado não autorizou o desconto, poderá comunicar o pagamento indevido e ter a devolução do valor de forma simples e sem burocracia:

Pelo aplicativo Meu INSS (botão ficará visível na notificação recebida).

Pelo telefone 135 (segunda a sábado, das 7h às 22h).

Outro ponto importante é que os aposentados e pensionistas que tiveram desconto de mensalidade não autorizado em abril terão o dinheiro devolvido na próxima folha de pagamento, em maio. Além disso, as demais mensalidades serão canceladas.

Cuidado com golpes

O INSS destaca que a comunicação em todo esse processo vai ocorrer apenas pelo Meu INSS e pelo telefone 135. O presidente do órgão, Gilberto Waller, explica que “o aposentado não precisa fazer nada”. “Não precisa juntar documento ou preencher qualquer coisa. Ele simplesmente vai falar se reconhece ou não esse desconto.”

A partir do aviso do beneficiário, o próprio INSS vai acionar as associações envolvidas.

“Passada essa situação o sistema vai gerar uma cobrança para aquela associação, o INSS vai fazer a defesa do cidadão, informando que o nosso segurado não reconhece esse pagamento. A partir daí, a associação tem 15 dias úteis para comprovar o vínculo [do aposentado], juntando no sistema a comprovação de que o aposentado autorizou o desconto e o documento que comprove a identidade do nosso segurado”, explicou o presidente do instituto.

Se a associação não tiver esses documentos, ela terá que ressarcir o valor cobrado.

“Ela vai fazer um depósito por uma GRU [Guia de Recolhimento da União] específica ao INSS, e esse valor vai ser repassado ao segurado pela sua conta do benefício. A relação do nosso segurado, a partir do momento que ele nega a autorização do desconto feita pela associação, é feita apenas com o INSS”, reforçou Waller.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

