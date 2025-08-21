PF diz que Bolsonaro burlou STF e encaminhou 300 vídeos pelo WhatsApp A informação consta no relatório no qual a PF indiciou Bolsonaro e um de seus filhos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro Brasília|Da Agência Brasil 21/08/2025 - 17h05 (Atualizado em 21/08/2025 - 17h05 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A Polícia Federal concluiu que Jair Bolsonaro compartilhou mais de 300 vídeos no WhatsApp durante a proibição de usar redes sociais.

As investigações levaram ao indiciamento de Bolsonaro e seu filho, Eduardo Bolsonaro, no contexto de sanções dos EUA.

No dia 3 de agosto, Bolsonaro enviou vídeos promocionais de manifestações em apoio a ele, burlando ordens do Supremo Tribunal Federal.

A defesa de Bolsonaro afirmou que foi pega de surpresa com o indiciamento e se comprometeu a prestar esclarecimentos. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Durante as investigações, o celular do ex-presidente foi apreendido pelos agentes Lula Marques/Agência Brasil

A Polícia Federal (PF) concluiu que o ex-presidente Jair Bolsonaro realizou mais 300 compartilhamentos de vídeos no WhatsApp durante o período em que já estava proibido de usar redes sociais, incluindo perfis de terceiros.

A informação consta no relatório no qual a Polícia Federal (PF) indiciou Bolsonaro e um de seus filhos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), no caso das sanções dos Estados Unidos. Durante as investigações, o celular do ex-presidente foi apreendido pelos agentes.

De acordo com a PF, no dia 3 de agosto, data na qual foram realizadas manifestações favoráveis ao ex-presidente em todo o Brasil, Bolsonaro enviou a apoiadores vídeos com divulgação dos eventos e sobre a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes.

Na ocasião, Bolsonaro já estava proibido por Moraes de usar suas próprias redes sociais e de terceiros.

Ao analisar o caso, a PF disse que o compartilhamento das mensagens se assemelha às ações de “milícias digitais”.

“A título exemplificativo de demonstração do modus operandi equiparado às milícias digitais, a investigação detalhou o compartilhamento e a dinâmica de algumas das mensagens apresentadas na tabela anterior, referente as manifestações em Salvador/BA, em que as mensagens em questão foram compartilhadas ao menos 363 vezes pelo WhatsApp do ex-presidente”, disse a PF.

Os investigadores concluíram que Bolsonaro burlou as determinações do Supremo.

“Diante da grande quantidade de arquivos, a investigação pontuou os principais conteúdos compartilhados no dia 03.08.2025 pelo investigado Jair Bolsonaro, com o objetivo de utilizar redes sociais de terceiros, para burlar a ordem de proibição a retransmissão de conteúdos imposta pela justiça”, completa o relatório.

Defesa

Mais cedo, a defesa de Bolsonaro disse que foi surpreendida com o indiciamento e garantiu que vai prestar os esclarecimentos solicitados ontem pelo ministro Alexandre de Moraes.

