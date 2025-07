PF e MPSP recuperam R$ 5,5 milhões em criptomoedas em operação contra fraudes Grupo criminoso é acusado de lavagem de dinheiro proveniente de fraudes e invasões de dispositivos eletrônicos Brasília|Do R7 16/07/2025 - 23h46 (Atualizado em 16/07/2025 - 23h46 ) twitter

Operação ocorreu entre esta terça e quarta-feira PF/ reprodução

A Polícia Federal e o Ministério Público de São Paulo deflagraram, nesta terça (15) e quarta-feira (16), a operação Magna Fraus, que investiga um grupo criminoso acusado de lavagem de dinheiro proveniente de fraudes e invasões de dispositivos eletrônicos.

Segundo a PF, foram apreendidos aproximadamente R$ 5,5 milhões em criptoativos. Desde o início das investigações, já foram bloqueadas contas e outros ativos na ordem de R$ 32 milhões.

Na operação, foram cumpridas dois mandados de prisão temporária e cinco mandados de busca e apreensão nos estados de Goiás e do Pará. Os investigados poderão responder pelos crimes de invasão de dispositivo informático, furto mediante fraude eletrônica, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

A chave privada de acesso às criptomoedas foi localizada em um dos endereços, o que possibilitou a transferência dos recursos para a custódia do Ministério Público.

