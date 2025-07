Senado confirma reajuste de 9% nos salários de militares Etapa garante aumento para integrantes das Forças Armadas da ativa, reserva e pensionistas Brasília|Lis Cappi e Rute Moraes, do R7, em Brasília 16/07/2025 - 20h26 (Atualizado em 16/07/2025 - 20h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Militares terão reajuste salarial de 9%, confirmado pelo Congresso Marcelo Camargo/Agência Brasil - Arquivo

O Senado aprovou, nesta quarta-feira (16), a medida provisória que aumenta salários de militares em 9%. O benefício alcança integrantes das Forças Armadas da ativa, reserva e pensionistas.

A votação de senadores confirma o reajuste feito pelo governo, que aumentou salários em 4,5% no mês de abril. O restante do aumento passará a valer em 2026.

Apesar de já estar em vigor, o texto dependia da análise do Congresso para se tornar permanente. A proposta agora precisa ser promulgada — uma comunicação oficial da decisão —, o que pode ocorrer ainda nesta semana.

Os 9% concedidos são menores do que o reivindicado pelos militares, mas foram definidos levando em conta o impacto nas contas públicas. O governo estima que o reajuste terá um custo de R$ 5,3 bilhões em 2026.

‌



Aumento de salários

A primeira etapa de aumento de salários passou a valer em 1º de abril. Com o reajuste, o salário mais baixo entre militares das Forças, no cargo de recruta, passou de R$ 1.078 para R$ 1.127.

Em 2026, a previsão é que o salário tenha um novo salto e alcance R$ 1.177 a partir de janeiro.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Com o reajuste total, as posições de almirante de esquadra, general de Exército e tenente-brigadeiro, que representam os maiores postos militares, vão alcançar R$ 14.711 em 2026.

O aumento é baseado no salário bruto, sem alcançar eventuais benefícios disponíveis para as carreiras.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp